Tesla Cybertruck: YouTube-Video zeigt seriennahen Prototyp

Tesla hat das Design des Cybertrucks überarbeitet. © CybertruckOwnersClub

Tesla hat den Produktionsstart des Cybertrucks immer wieder verschoben, auch um das Design anzupassen. Ein Video zeigt, wie das Serienmodell aussehen könnte.

Austin (USA) – Dass der Tesla Cybertruck zu Elon Musks Lieblingsprojekten gehört, ist nicht grade ein Staatsgeheimnis. Eben sowenig wie die Tatsache, dass seit der Präsentation des Elektro-Pick-ups Ende 2019 viel Zeit vergangen ist. Auf die Serienproduktion warten die Tesla-Fans bis heute und das, obwohl der Cybertruck längst vorbestellt werden kann.

24auto.de weiß, wie der Cybertruck aussehen könnte, wenn er auf den Markt kommt.

In den vergangenen Jahren kam es jedoch immer wieder zu Verzögerungen bei der Produktion des Elektro-Pick-ups. Wann es endlich so weit ist, steht in den Sternen. Gerüchten zufolge soll es Ende 2022 oder Anfang 2023 losgehen. Dann könnte im Übrigen auch eine Mini-Version des Cybertrucks in der Gigafactory in Texas vom Band rollen. Optisch sollen sich beide Modelle dann jedoch vom Prototypen von 2019 unterscheiden, was ein Grund für die Verzögerungen sein soll. Doch wie genau sich die Serienversion letztlich von dem 2019 vorgestellten Cybertruck unterscheidet, war bislang nicht klar.