Tesla bekommt unerwartete Konkurrenz: Elektrischer Kleinwagen ist in Europa der beliebteste

Neben Tesla haben mittlerweile viele Autohersteller ebenfalls elektrische Fahrzeuge im Portfolio. © Francis Dean/Dean Pictures/Imago

Tesla gilt als Platzhirsch unter den Elektroautos. Doch in Europa hat ein anderes elektrisches Modell die Nase vorn.

Der Fiat 500 hat im April die Elektroauto-Bestsellerliste erobert. Mit 5.524 Neuzulassungen landetet der italienische Kleinstwagen laut dem Marktbeobachter Jato vor Peugeot e-208 (3.370 Einheiten) und Skoda Enyaq (3.645 Einheiten). Bestplatziertes Modell einer deutschen Marke war der VW ID.4 mit 2.982 Neuzulassungen auf Rang sechs. Der Tesla Model 3 schaffte es nicht in die Top Ten – das ist allerdings ein bekanntes Muster am Quartalsbeginn, wenn der aktuelle Bestand verkauft und die neuen Schiffsladungen noch nicht in Europa sind.

Im Vormonat war Tesla noch mit zwei Modellen in den Top Ten vertreten. Der Tesla Model 3 lag mit 23.013 Neuzulassungen auf Platz Eins. Zwei Plätze dahinter positionierte sich der Tesla Model Y mit 18.968 Neuzulassungen.

Ford bei Verkäufen von Plug-in-Hybriden an der Spitze

Bei den Plug-in-Hybriden rangiert erneut der Ford Kuga PHEV mit 3.413 Neuzulassungen an der Spitze der Verkaufs-Charts. Mitsubishi Eclipse Cross (2.738 Einheiten) und Volvo XC40 (2.584 Einheiten) folgen bereits mit deutlichem Abstand.

Beliebtester Pkw unabhängig von der Antriebsart war der Peugeot 208 mit 15.615 Neuzulassungen. Auf den Plätzen folgten VW T-Roc (13.998 Einheiten) und Dacia Sandero (12.913 Einheiten). Der Dauer-Bestseller VW Golf schaffte es nicht in die Top Ten, in denen mit Ford Puma (12.601 Einheiten) und Opel Corsa (11.834 Einheiten) zwei weitere deutsche Modelle zu finden sind.

Ford Puma ein deutsches Modell? Richtig, denn der Ford Puma stammt von der Ford-Werke GmbH, die ihren Sitz in Köln hat. Sie ist eine Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Ford Motor Company.

(Holger Holzer/SP-X)