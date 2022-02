Tesla kauft eigenes Gleis in Grünheide – das steckt dahinter

Teilen

Tesla hat ein Gleis in der Nähe seiner Gigafactory gekauft. (Symbolbild) © Tesla

Tesla hat ein Gleis in der Nähe der Gigafactory in Grünheide erworben. Doch was hat der Elektroautobauer damit vor?

Grünheide – Eigentlich sollte die Produktion des Tesla Model Y in der neuen Gigafactory in Grünheide in Berlin bereits im vergangenen Jahr angelaufen sein. Doch immer wieder gab es Rückschläge, die für Verzögerungen sorgten. So versuchten mehrere Umweltverbände immer wieder den Bau der Fabrik zu stoppen.

Inzwischen rückt der Produktionsstart jedoch in greifbare Nähe, die finalen Genehmigungen dürfte wohl in Bälde ausgestellten werden. Zu Testzwecken durfte Tesla bereits 2.000 Autos bauen. Und auch die Mitarbeiter bereiten sich auf die offizielle Eröffnung vor und wählen Ende Februar den Betriebsrat.

24auto.de verrät, warum Tesla sich ein eigenes Gleis gekauft hat.

Zudem soll für das neue Tesla-Werk der Bahnhof Fangschleuse näher an die Gigafactory in Grünheide verlegt werden. Das Projekt befindet sich jedoch noch in der Anfangsphase, erst in fünf Jahren soll der Bahnhof fertiggestellt sein. Solange will Tesla offenbar nicht warten. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA