Tesla in der Kritik: Kraftfahrtbundesamt will genau hinsehen

Das Kraftfahrtbundesamt kritisiert die Zusammenarbeit mit Tesla.(Symbolbild) © Winfried Rothermel/Imago

Tesla steht wegen seines Autopiloten und dem Full Self-Driving immer wieder in der Kritik. Auch das Kraftfahrtbundesamt hat Bedenken.

Flensburg – Wenn es um Teslas Funktionen „Autopilot“ und „Full Self-Driving“ (FSD) geht, hagelt es vor allem eins: sehr viel Kritik. So weißt das FSD immer wieder eklatante Schwächen auf. Die Experten stören sich insbesondere daran, dass die Beta-Versionen des Systems auf öffentlichen Straßen getestet werden. Eine Tatsache, die auch beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) nicht grade auf Begeisterung stößt.

„Die Straße ist kein Experimentierfeld, es geht um die Sicherheit im Verkehr und am Ende um Menschenleben", sagte KBA-Präsident Richard Damm der „Süddeutschen Zeitung". Entsprechend will die Behörde von allen Herstellern wissen, was für Updates sie an der Software vornehmen.