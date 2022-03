Tesla Model 3: Bremst der Stromer auch für Hunde und Katzen?

Von: Sebastian Oppenheimer

Bremst ein Tesla Model 3 automatisch für eine Katze? Ein YouTuber wollte das herausfinden. (Symbolbild) © TT/Imago

Erkennt Teslas Notbremsassistent nur Fußgänger – oder bremsen die Stromer von Elon Musk auch für Hunde und Katzen? Ein YouTuber hat’s ausprobiert.

London – Obwohl die Marke Tesla nun doch schon einige Jahre existiert, polarisieren die Fahrzeuge von Elon Musk (50) noch immer stark. Während die einen überzeugt sind, die texanische Stromer-Marke fahre den anderen Herstellern technisch weit voraus, so halten andere genau diese Annahme für ein großes Problem: Das „Autopilot“-Feature – besonders in seiner höchsten Ausbaustufe „Full Self-Driving“ (FSD) – ist hochumstritten. Nun hat ein YouTuber ein anderes Feature von Tesla getestet – den Notbremsassistenten. Den haben auch andere Hersteller an Bord, wie etwa Volvo – die Marke, die im Test als Vergleichsobjekt dient.

Wichtig: Im Versuch des YouTubers Mat Watson von der Verkaufsplattform Carwow geht es nicht um „Autopilot“-Funktionen. Es geht darum, wann der Notbremsassistent eingreift, wenn man als Fahrer auf Hindernisse nicht reagiert. Ergebnis: Während die Systeme bei Fahrzeugen und Fußgängern gut reagierten, ging es bei für die eingesetzten (Stoff-)Tiere weniger gut aus: ein Plüsch-Hund und eine ausgestopfte Katze wurden sowohl vom Tesla als auch vom Volvo überrollt. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.