Tesla „parkt“ auf Felsen – weil Fahrer die Pedale verwechselt

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Kurioser Parkplatz: Dieser Tesla endete auf einem Haufen riesiger Steine – beinahe wäre er im Wasser gelandet. © Instagram (Dana Point Police Services)

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit – und schon hatte ein Tesla-Fahrer in den USA einen kuriosen „Parkplatz“. Doch die Insassen hatten großes Glück.

Dana Point (USA) – Keine Frage: Gas- und Bremspedal verwechseln natürlich nicht nur Tesla-Fahrer. Das Problem bei den meisten E-Autos ist die gewaltige Beschleunigung: Wenn man hier daneben tritt, geht es gleich mächtig vorwärts. Erst kürzlich war dieses Missgeschick einer Tesla-Fahrerin auf Parkplatzsuche passiert – sie endete mit ihrem Stromer auf dem Dach eines Krankenwagens.

Nun hat erneut ein Tesla-Lenker einen ziemlich kuriosen „Parkplatz“ gefunden, wie 24auto.de berichtet

Wie ein Instagram-Post der Polizei zeigt, landete ein Tesla-Fahrer in Kalifornien mit seinem Model 3 auf einem Haufen großer Steine. Allerdings war in diesem Fall offenbar weder der umstrittene „Autopilot“ noch dessen Top-Variante „Full Self-Driving“ (FSD) schuld an der Misere – sondern ganz allein der Fahrer. Wie die Beamten schreiben, habe dieser Gas- und Bremspedal verwechselt. Daraufhin schoss der Stromer über einen Haufen riesiger Steine. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.