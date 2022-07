Tesla schlampt bei Model 3: Gutachter prognostiziert HU-Debakel

Tesla soll bei der Produktion des Model 3 geschlampt haben. © Ding Ting/dpa

Zwei Gutachten legen nahe, dass Tesla beim Model 3 massiv geschlampt haben könnte. Die Elektroautos könnten sogar durch die Hauptuntersuchung fallen.

Tesla gilt als einer der Vorreiter in Sachen Elektromobilität. Längst übersteigt die Nachfrage nach den Elektroautos aus den USA das Angebot. Doch so beliebt wie die Fahrzeuge sind, so oft steht die Firma von Elon Musk (51) auch wegen der mangelhaften Verarbeitung in der Kritik. Neuestes Beispiel ist ein Streit um Schäden am Unterboden des Model 3, die Tesla allenfalls notdürftig ausbessern wollte.

24auto.de weiß, zu welchem Ergebnis die Gutachter bei der Untersuchung des Tesla Model 3 kamen.

Entdeckt wurden die Risse im Unterboden des Tesla Model 3. beim Reifenwechsel. Der US-Autobauer wollte diese jedoch lediglich mit einer Neulackierung beseitigen – jedoch ohne Erfolg. Inzwischen liegt der Fall beim Landgericht München, das die Schäden von einem Gutachter prüfen ließ.