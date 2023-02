Tesla Model 3 wird günstiger: Elektroauto billiger als Durchschnitts-US-Neuwagen

Von: Simon Mones

Tesla hat zum Jahresbeginn die Preise seiner Elektroautos deutlich gesenkt. Das Model 3 ist nun sogar günstiger als der Durchschnitt aller US-Neuwagen.

Dass Elektroautos oft deutlich teurer sind als ein vergleichbarer Verbrenner, ist wohl einer der Gründe, warum viele Autofahrer mit einem Umstieg hadern. Statt günstiger wurden die meisten Stromer zuletzt jedoch teuer, was auch an steigenden Kosten für die Batterien lag. Zum Jahresbeginn korrigierte Tesla seine Preise jedoch nach unten, und zwar so deutlich, dass das Model 3 nun billiger ist als der durchschnittliche US-Neuwagen, wie 24auto.de berichtet.

In der kleinsten Ausführung kostet das Elektroauto aus Texas nach der Preissenkung 42.990 US-Dollar. Zum Vergleich: Im ersten vollen Produktionsjahr lag das Model 3 noch bei knapp 60.000 US-Dollar, wie Bloomberg berichtet. Seitdem sank der Preis mit Ausnahmen in 2021 und 2022 beständig.

Damit ist das Model 3 deutlich günstiger als viele Konkurrenten. Entsprechend zog Ford bereits nach. Volkswagen kündigte bereits an, nicht auf die Preissenkungen zu reagieren, auch Renault hält sich noch zurück. Verglichen mit dem Durchschnitt aller US-Neuwagen kostet das Elektroauto von Tesla inzwischen 4.930 Euro weniger.

Das Tesla Model 3 profitiert in den USA aktuell von einer Steuer-Gutschrift von 7.500 US-Dollar. © Tesla

Zumindest nach Liste. Denn ähnlich wie in Deutschland gibt es auch in den USA satte Rabatte auf die Stromer. Die Förderung erfolgt seit Jahresbeginn durch eine Steuer-Gutschrift von 7.500 US-Dollar. Diese gilt auch für die meisten Tesla-Modelle, inklusive aller Ausführungen des Model 3. Damit ist es sogar 12.430 Euro günstiger.

Tesla Model 3 wird günstiger: Elektroauto beim Leasing auf einem Niveau mit Toyota Camry

Der Preis für die Einsteigerversion sinkt auf nur noch 35.490 US-Dollar. Allerdings gilt die Förderung nur für Lieferungen bis März, danach könnte sie sinken. Doch damit nicht genug, auch wer sich fürs Leasing entscheidet, zahlt ähnliche Preise wie für einen Verbrenner.

Das Model 3 kostet 349 US-Dollar pro Monat über einer Dauer von drei Jahren bei 5544 US-Dollar Sonderzahlung und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Meilen (ca. 16.093 km). Bei gleichen Konditionen kostet der Toyota Camry laut Bloomberg grade einmal vier Dollar mehr.