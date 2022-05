Tesla Model X zurückgegeben: Kunde zahlt zwei Jahre später immer noch

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Ein Mann gab sein Tesla Model X fristgerecht zurück – zahlt aber noch mehr zwei Jahre später dafür. (Symbolbild) © GlobalImagens/Imago

Der Käufer eines Tesla Model X gab seinen Wagen nach nur drei Tagen fristgerecht zurück – doch bis heute zahlt er Raten für ein Auto, das er nicht besitzt.

Kalifornien (USA) – Die Marke Tesla spaltet noch immer die Meinungen: Während viele Fans des E-Autobauers vor allem von der Reichweite und so mancher technischen Spielerei begeistert sind, sehen viele andere vor allem die „Autopilot“-Technik sehr kritisch. Und auch beim Service hakt es offensichtlich: Der Fuhrparkverband BFV hatte sich kürzlich bitter über die Qualität der Betreuung bei Tesla beschwert. Auch ein amerikanischer Kunde hat mächtig Ärger mit Tesla: Er kaufte sich ein Model X und gab es fristgerecht zurück.

Doch der Käufer des Tesla Model X zahlt auch noch mehr als zwei Jahre später die Raten dafür, wie 24auto.de berichtet.

Für die Rückgabe führt der Käufer mehrere Gründe an: So sei die Reichweite des Wagens zu schnell dahingeschmolzen und auch der Ladevorgang habe länger gedauert, als versprochen, wie CNBC berichtet. Außerdem habe eine der Flügeltüren geklemmt. Tesla holte das Model X mit einem Abschleppwagen ab, der Käufer hielt die Sache damit für erledigt. Der Mann stoppte die Raten-Zahlungen, schließlich hatte er das Auto ja nicht mehr. Doch dann kam eine Nachricht von seiner Bank: Seine Kreditwürdigkeit sei herabgestuft worden, wie er gegenüber CBNC erklärt. Weil der Mann auf eine gute Kreditwürdigkeit angewiesen ist, zahlte er weiter – und verklagte den Autobauer. Inzwischen befindet sich die Sache in einem Schiedsverfahren.