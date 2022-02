Beim Model Y

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Simon Mones schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Tesla hat beim Model Y erneut mit Qualitätsproblemen zu kämpfen. Aufgedeckt hat das ein YouTuber.

Austin (USA) – Tesla steht immer wieder in der Kritik. Und das nicht nur wegen des kontroversen Fahrassistenzsystems Full Self-Driving. Auch die Verarbeitung der Autos des Unternehmens von Elon Musk (50) ist umstritten, in einer Qualitätsstudie belegte Tesla kürzlich gar einen der letzten Plätze.

Teilweise werden Autos von Tesla auch mit erheblichen Mängeln an die Kunden ausgeliefert, wie 24auto.de berichtet. So soll ein Model Y in den USA mit einer losen Windschutzscheibe übergeben worden sein. Doch das scheint nicht das einzige Problem des Elektro-SUV zu sein, wie der YouTuber Marcus Mayenschein nun festgestellt hat.

Tesla hat erneut Qualitätsprobleme: „Das ist echt lächerlich“

Demnach hat das Tesla Model Y einen möglicherweise verhängnisvollen Konstruktionsfehler im Bereich des hinteren Kotflügels. Laut Mayenschein sind die Karosserienähte dort nicht ausreichend abgedichtet. Dadurch könnte Spritzwasser aus dem Radkasten ins Fahrzeuginnere eindringen.

+ Tesla hat beim Model Y mal wieder ein Problem mit der Verarbeitung. © Tesla

Das könnte dramatische Folgen haben, da Tesla beim Model Y auf ein Ablaufloch verzichtet hat. Entsprechend sammelt sich das Wasser in einem Dämmschaumelement an der Karosseriespalte. Sofern das Wasser nicht verdunsten kann, saugt sich das Dämmmaterial voll. Die Folge: Geruchs- und Schimmelbildung.

Tesla hat erneut Qualitätsprobleme: Problem lässt sich leicht lösen

Allerdings lässt sich das leicht verhindern, wie Mayenschein in seinem YouTube-Video zeigt. Eine Lösung wäre beispielsweise ein Besuch beim Tesla-Händler. Doch die Model-Y-Besitzer können das Problem auch selbst beseitigen. Dazu müssen zunächst einige Teile im Bereich des Kofferraums entfernt werden. Anschließend kann das Loch mit einer geeigneten Karosseriedichtmasse verschlossen werden.

Der US-Autobauer hat sich indes noch nicht zu dem Problem geäußert. Allerdings sieht man sich in den USA aktuell auch mit heftigen Rassismus-Vorwürfen konfrontiert. Es ist jedoch anzunehmen, dass die undichte Stelle demnächst ohnehin verschwindet. Denn statt aus 70 Einzelteilen, soll das Model Y künftig nur noch aus wenigen Druckguss-Bauteilen gebaut werden, wie Tesla laut dem Techportal „t3n.de“ ankündigte. Und auch das Video von Mayenschein dürfte den ein oder anderen Model-Y-Fahrer vor schlimmeren Folgen bewahrt haben, wie sich in den Kommentaren auf YouTube zeigt:

„Ich würde so etwas dem Hersteller (Tesla) mitteilen. Da sollte man in der Produktion schnellstens reagieren.“

„Ich werde dieses Thema auf jeden Fall bei meiner Y Auslieferung im Mai ansprechen…!“

„Zum Glück kann ich mir die Arbeit sparen. Ich wohne in Hamburg, da regnet es nicht.“

„Bin ja mal gespannt, ob die Berliner Y das Problem auch haben.“

„Das sollte Tesla machen! Schimmel und Rost sind ja so quasi ab Werk eingeplant, nicht schön!“

„Also das ist echt lächerlich! Zum Glück doch kein Y bestellt gehabt.“

*fr.de und 24auto.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Tesla