Tesla: YouTuber nimmt Vorurteil unter die Lupe – mit klarem Ergebnis

Von: Simon Mones

Tesla steht immer wieder in der Kritik. Doch was ist dran an den Vorwürfen? Ein YouTuber hat den Test gemacht.

Austin (USA) – Tesla hat die Elektromobilität vielleicht nicht erfunden, doch das Unternehmen von Elon Musk hat einen großen Anteil am aktuellen Boom. Als viele Hersteller noch am Verbrenner festgehalten haben, war Tesla längst rein elektrisch unterwegs. Und doch gibt es – besonders in Deutschland – noch viel Kritik an dem US-Autobauer.

Doch ist die gerechtfertigt? Diese Frage hat sich auch der YouTuber Florian Steiner gestellt und sich des Themas angenommen, wie 24auto.de berichtet. Dazu hat er sich die acht Punkte vorgeknöpft, die am häufigsten an Tesla kritisiert werden: Spaltmaße, Interieur, Bedienkonzept, Autopilot, Leistungssteuerung, Ladeleistung, Fahrwerk und LED-Licht. (Elon Musk: Will der Tesla-Chef bald keine Autos mehr verkaufen?)

Als Testobjekt dient ein Tesla Model 3 Performance. Insbesondere an den oftmals kritisierten Spaltmaßen hat Steiner wenig auszusetzen, sagt aber auch, dass er bei einem Model Y schon „eine schlechtere Verarbeitung gesehen“ hat. Zudem sind die Abstände zwischen B-Säule und Türe zu groß. „Das können deutsche Automobilhersteller definitiv besser“, betont der YouTuber. (Tesla hat erneut Qualitätsprobleme: „Das ist echt lächerlich“)

Auch an der Qualität der Verarbeitung im Innenraum des Tesla Model 3 Performance hat Steiner wenig auszusetzen. Ein Quietschen, Knarren oder Knarzen, wie es dem US-Unternehmen oft vorgeworfen wird, kann der YouTuber nicht feststellen. Doch unterm Strich kommt Tesla aus seiner Sicht bei der Verarbeitung, nicht an die deutschen Premiumhersteller ran. Eine Qualitäts-Studie aus den USA fällt sogar noch dramatischer aus, dort belegt der US-Autohersteller nur den vorletzten Platz.

Tesla: YouTuber übt Kritik an Autopilot – findet aber auch lobende Worte

Einen Leistungsabfall konnte Steiner in seinem Test ebenfalls nicht feststellen. Und auch das Bedienkonzept ist aus seiner Sicht nicht schlecht und kann von jedem der ein Smartphone besitzt, verstanden werden. Ein Lob gibt es zudem für die Ladeleistung, dort hält der Tesla das, was er verspricht und lädt innerhalb von 30 Minuten von neun auf 79 Prozent.

Deutlich skeptischer sieht der YouTuber indes Teslas Autopilot. So stört sich Steiner vor allem an dem Namen des Fahrassistenten. Dieser wecke eine völlig falsche Erwartungshaltung. Besser sei die Bezeichnung „teilautonomes Fahren“. Wie viele Experten bemängelt Steiner vor allem das Verhalten in der Stadt, so habe das System seine Schwierigkeiten mit Kreisverkehren und Verkehrsinseln. Auf der Autobahn überzeugt ihn der Autopilot jedoch. (Elon Musk unter Druck: Interne Warnungen zum „Autopiloten“ ignoriert?)

Die Antwort auf die Frage, „ob Tesla es verbockt hat“, überlässt Steiner jedoch jedem selbst. Für ihn liefert der US-Konzern jedoch ein stimmiges Gesamtpaket aus „Preis/Leistung, Infrastruktur und Motorleistung“. In den Kommentaren zu dem Video teilen viele Nutzer die Einschätzung von Steiner. Doch es gibt auch Kritik an seiner Einschätzung:

„Besonders dieses Spaltmaßproblem ist seit 2 Jahren schon kein Thema mehr, wird aber trotzdem immer wieder als Hauptargument aufgeführt. Die Verarbeitung im Interior ist in dieser Preisklasse sehr gut. Klar, ein EQS für 200.000 Euro oder BMW IX für 150.000 Euro sind da deutlich besser, aber ist auch überhaupt nicht vergleichbar.“

„Toll zusammengefasst. Es gibt in jedem Einzelbereich andere Hersteller, die es besser machen. Das Gesamtpaket ist aber bei Tesla am besten.“

„Gutes und informatives Video, aber man merkt, dass gewisse Kritik einfach seit Jahren an Tesla hängt, die sie abschalten konnten, z.B. Spaltmasse.“

Undichte Rückleuchten gibt es bei deutschen Herstellern seit 30 Jahren nicht mehr.

Das Fazit zum Autopilot ist positiv? Das ist das größte Manko an dem Wagen. Andere Fahrzeuge, bspw. von der MEB-Plattform, können das deutlich besser.

Ich kann die Struktur in deinem Video leider nur bedingt nachvollziehen. Du versuchst die 8 größten Tesla-Kritikpunkte anhand eines Model3-Testwages zu widerlegen? Das erschließt sich mir nicht, zumal einige auch schon vor der M3-Zeit entstanden sind. Nur weil es die nicht bei deiner Testfahrt in diesem Wagen gibt, heißt es ja nicht, dass es sie überhaupt nicht gibt

