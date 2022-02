Toyota Century: Studenten präsentieren verrückten Umbau

Mit diesem umgebauten Toyota Century haben die Studenten des Nihon Automobile Technical College für viel Aufsehen gesporgt. © Nihon Automobile Technical College

Der Toyota Century ist ein echter Klassiker. Die Studenten des Nihon Automobile Technical College haben ihn nun in eine Lowrider-Stretchlimo verwandelt.

Tokio (Japan) – Der Toyota Century ist durchaus ein besonderes Auto. Denn während die neusten Generationen von Golf, Astra und Co, kaum noch Ähnlichkeit mit ihren Urahnen haben, hat sich die japanische Limousine kaum verändert. Auch die dritte Generation versprüht äußerlich den gleichen 60er-Jahre-Charme wie 1967, als der Toyota Century erstmals auf den Markt kam.

24auto.de weiß, wass den umgebauten Toyota Century so besonders macht.

In Japan gilt der Century als das Toyota-Flaggschiff, in dem im Übrigen auch der Kaiser unterwegs ist. In den Augen einiger Studenten des Nihon Automobile Technical College hat die Limousine allerdings Potenzial für mehr. Entsprechend haben sie einen Century der zweiten Generation – die zwischen 1997 und 2017 gebaut wurde – für den Tokio Auto Salon umgebaut.