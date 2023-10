Auto ohne Brems- und Gaspedal: Lenkrad von Toyota übernimmt beide Funktionen

Von: Sebastian Oppenheimer

Beim Neo Steer hat sich Toyota von Motorradlenkern inspirieren lassen: Gas und Bremspedal wurden integriert. © Toyota

Das Rad neu zu erfinden, ist keine leichte Aufgabe – der japanische Autobauer Toyota versucht es nun zumindest mit dem Lenkrad. Der Name: Neo Steer.

Toyota hat auf der Japan Mobility Show in Tokio ein spannendes Lenkradkonzept vorgestellt: Das Neo Steer, das nicht nur in seiner Form, sondern auch in seiner Funktionalität neue Wege geht. Das Lenkrad, das an das von K.I.T.T. aus der Kultserie „Knight Rider“ erinnert, macht Gas- und Bremspedale überflüssig, da beide Funktionen in das Lenkrad integriert wurden.

Die Inspiration für das innovative Design stammt laut Toyota von Motorradlenkern. Das neue Lenkrad bietet nicht nur ein größeres Sichtfeld für den Fahrer, sondern ermöglicht auch eine bessere Sitzposition und erleichtert das Ein- und Aussteigen. Erfahren Sie mehr über das Lenkradkonzept von Toyota auf 24auto.de.



