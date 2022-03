Verbrenner-Aus: Österreichische Post setzt voll auf E-Fahrzeuge

Von: Sebastian Oppenheimer

Zustellfahrzeug der österreichischen Post im Einsatz (Symbolbild) © Christian Stemper/Österreichische Post AG

Bei der Österreichischen Post neigt sich die Verbrenner-Ära ihrem Ende entgegen: Ab sofort werden nur noch Elektrofahrzeuge für die Zustellung angeschafft.

Wien – Was ist die Antriebstechnik der Zukunft? Für viele Hersteller ist das Rennen entschieden – sie setzen voll auf E-Mobilität. Andere wiederum wollen den Verbrenner noch nicht aufgeben – so hat der Motorradhersteller Yamaha im Auftrag von Toyota einen Wasserstoff-Verbrennungsmotor entwickelt. Oder sind es am Ende vielleicht die E-Fuels, die den Verbrenner retten? Die österreichische Post hat sich nun zu einem radikalen Schritt entschieden: Sie will künftig nur noch auf Elektroautos setzen.

Wie das Unternehmen verkündete, will man ab sofort nur noch E-Fahrzeuge für die Zustellung anschaffen. Ursprünglich sei dieser Schritt erst für 2023 geplant gewesen. Wegen der Fortschritte und Entwicklungen auf dem Fahrzeugmarkt erreiche man das Ziel nun früher als geplant. Schon in diesem Jahr wird der Fuhrpark der österreichischen Post um 800 zusätzliche Elektrofahrzeuge erweitert. Im nächsten Jahr sollen dann noch einmal 1.300 E-Fahrzeuge dazukommen.

