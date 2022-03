Verbrenner statt Elektro: US-Post hält an umstrittenem Plan fest

Die US-Post steht wegen ihrer neuen Zustellfahrzeuge in der Kritik. © Oshkosh Defense

Der US Postal Service will seine rund 150.000 Zustellfahrzeuge ersetzen, und zwar durch Verbrenner. Das sorgt für Kritik.

Washington D.C. (USA) – In Deutschland liefern die Post und DHL schon seit fünf Jahren Briefe, Päckchen und Pakete sauber und leise aus. Die Elektroflotte soll auch künftig weiter wachsen, auch wenn man im Winter oft mit Problemen zu kämpfen hat. Und auch in Österreich setzt die Post künftig auf Stromer. Blickt man jedoch über den Atlantik, bietet sich ein anderes Bild.

Dort will der US Postal Service (USPS) seine rund 150.000 Postfahrzeuge ebenfalls ersetzen, Elektroautos spielen dabei jedoch kaum eine Rolle. So sollen ab 2023 grade einmal 5.000 elektrische Zustellfahrzeuge die Flotte ergänzen. Die restlichen Fahrzeuge sollen auch in Zukunft mit Sprit betrieben werden. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA