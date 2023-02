Schub für den Verbrenner: GM investiert fast eine Milliarde Dollar in nächste V8-Generation

Von: Sebastian Oppenheimer

General Motors investiert fast eine Milliarde US-Dollar in mehrere Produktionsstätten – der größte Teil dient der Entwicklung der sechsten Generation des Small-Block-V8.

Die Elektro-Welle rollt – und einige Autobauer wie beispielsweise Audi haben schon längst ihren Ausstieg aus der Entwicklung von Verbrennungsmotoren angekündigt. Bei einigen Herstellern ist die Elektrifizierung der Modelle sogar schon so weit vorangeschritten, dass man sich bald wieder von den eilig aus dem Boden gestampften Elektro-Submarken verabschieden könnte. Bei General Motors (GM) stemmt man sich aber dem Ende des Verbrenners eisern entgegen: Der US-Hersteller hat nun eine gewaltige Investition in die Entwicklung von V8-Motoren angekündigt.

Insgesamt will der Autobauer 918 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 843 Millionen Euro, Stand Ende Januar 2023) in vier seiner US-Werke stecken. Der Löwenanteil von 854 Millionen US-Dollar (rund 776 Millionen Euro) soll dafür genutzt werden, die sechste Generation des Small Block V8-Motors vorzubereiten. Die weitaus kleinere Summe von 64 Millionen US-Dollar (rund 59 Millionen Euro) soll der Unterstützung der Elektroauto-Produktion dienen.

Auch in der legendären Corvette ist ein Small-Block-V8 verbaut – hier ein Aggregat aus dem Jahr 2014. © Chevrolet

GM investiert in neue V8-Generation: Geld verteilt sich auf vier Motorenwerke in den USA

Das Geld fließt in die Motorenwerke in Flint (Michigan), Bay City (Michigan), Defiance (Ohio) und Rochester (New York) – wobei die Werke in Michigan den überwiegenden Teil bekommen. Laut einer Mitteilung sollen diese Investitionen es dem Unternehmen ermöglichen, sein Full-Size-Lkw- und SUV-Geschäft zu stärken – und das wachsende Elektro-Produktportfolio des Unternehmens zu unterstützen.

Die erste Generation des Small Blocks kam im Jahr 1954 auf den Markt. Seitdem wurde der Motor über mehrere Generationen weiterentwickelt und in unzähligen verschiedenen Modellen verbaut. Technische Details zu dem Aggregat der sechsten Generation gibt es aber noch nicht. Zu General Motors gehören unter anderem die Marken, Chevrolet, Buick, GMC und Cadillac. Bis 2017 gehörte auch die Marke Opel zum Konzern – seitdem ist der deutsche Autobauer Teil des Stellantis-Imperiums.