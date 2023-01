Handbremse im Auto eingefroren: vorsichtiges Fahren nach vorne oder hinten löst sie wieder

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Der Winter ist die Zeit, in dem Sie viel Zeit für Ihr Auto einplanen müssen: Denn Bauteile wie die Handbremse frieren gerne mal ein. So lösen Sie sie wieder.

Wo eisige Temperaturen oder gar Schnee erwartet wird, sollten Autofahrer mehr Zeit einplanen. Autobatterie, Türen, Handbremse - im Winter ist das Risiko hoch, dass ihr Auto aufgrund der Kälte zu streiken anfängt. Wer seinen Wagen nicht in einer Garage unterstellen kann oder das Fahrzeug ein paar Tage lang nicht bewegt, ist davon besonders betroffen. Denn einzelne Bauteile des Wagens frieren extrem leicht ein. Besonders die Handbremse lässt sich schwierig wieder lösen.

Lesen Sie hier, wie Sie Ihre Autobatterie im Winter schonen können oder wie Sie Ihr Fahrzeug in der kalten Jahreszeit richtig waschen.

Die Handbremse kann bei kalten Temperaturen sehr empfindlich reagieren. © Nakedking/Imago

Handbremse eingefroren: Das können Sie tun

Ob die Handbremse festgefroren ist, merkt man zum Beispiel daran, dass sie sich ohne federnden Widerstand nach unten bewegen lässt. Oft sind es dann eigentlich die Seilzüge oder Teile an der Radbremse, die eingefroren sind und sich beim Anfahren bemerkbar machen. Zur Folge fährt das Auto kaum von der Stelle oder die Reifen fangen an zu blockieren.

Die beste Methode eine festgefrorene Handbremse wieder zu „enteisen“, ist, das Auto vorsichtig zu bewegen. Lösen Sie dazu die Handbremse und fahren Sie behutsam nach vorne oder nach hinten los. Es reichen wenige Zentimeter, dann können Sie wieder anhalten. Diesen Vorgang wiederholen Sie ein paar Mal, bis sich die Bremse wieder lösen lässt.

Auch interessant: Was tun, wenn die Autoscheibe von innen gefroren ist?

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text ist bereits in der Vergangenheit erschienen. Er hat viele Leserinnen und Leser besonders interessiert. Deshalb bieten wir ihn erneut an.

Sollte dieser Trick nicht funktionieren, können Sie es mit Wärme versuchen. Am besten eignet sich ein Föhn, den Sie möglichst nah an diejenigen Räder halten, auf die die Handbremse wirkt. In den meisten Fällen sind das die Hinterräder. Heißluftgebläse oder andere Geräte lassen Sie lieber im Haus, da die Wärme des Föhnes völlig ausreichend ist. Sobald die Bremsen erwärmt sind, sollte auch die Handbremse wieder voll funktionstüchtig sein.