Ich wurde auf dem Parkplatz umgefahren

München - Sebastian S. wollte eine Parklücke freihalten - doch er wurde von einem anderen Autofahrer angefahren. Vor Gericht bekam er recht. Hier finden Sie Experten-Rat zum Verkehrsrecht.

Eine Parklücke finden – in München oft unmöglich. Sebastian S. (43) hatte am Hirschgarten Glück. Dort wollte der Kellner im Sommer essen – und hielt Freunden den Parkplatz frei. Schon Sekunden später wollte ein Besucher einparken. „Ich zeigte ihm an, dass hier besetzt ist“, sagt S.

Aber es half nichts: Der Parkplatz-Rüpel wollte nicht warten – und fuhr den Kellner einfach an, um das Einparken zu erzwingen. „Er rammte mein Bein“, sagt S., der Anzeige erstattete. „Plötzlich sollte ich dann 6000 Euro Strafe zahlen, wegen falscher Verdächtigung.“ Denn der Fahrer hatte auch Sebastian S. angezeigt … Ein Glück: Ein Spezl filmte den Vorfall, so bekam der Kellner recht! Sein Anwalt Albert Cermak: „Die meisten Richter in München sehen diese Aufzeichnungen als verwertbare Beweismittel.“

Experten-Rat für alle Autofahrer

Unfall

Einen Unfallaufnahmebogen sollte jeder im Auto haben, falls es mal kracht. Darin stehen alle Daten, die man für die Versicherung braucht. Ganz wichtig: Skizzen und Fotos machen. Nicht nur von der Delle im eigenen Kotflügel, sondern auch von der Endstellung. „Damit man das gegnerische Auto sieht und Rückschlüsse auf den Hergang ziehen kann“, sagt Cermak. Alle Fahrzeuginsassen zählen als Zeugen, noch besser sind neutrale. Vor Gericht gelten im Zweifel auch Videoaufnahmen einer Dash-Cam (ab 50 Euro im Handel). „Entscheidend für die Schuldfrage ist, dass man am Unfallort sauber dokumentiert“, sagt Fachanwalt Michael Bauer. Dann zahlt die Versicherung schneller! Übrigens: Der Unfall-Verursacher muss für den Anwalt des Geschädigten aufkommen.

Punkte

Seit Mai 2014 gilt: Bei acht Punkten ist die Fahrerlaubnis weg. Einen Punkt gibt es für Handy am Steuer. Zwei, wer mit mehr als einer Sekunde Verzögerung über eine rote Ampel fährt. Drei für eine fahrlässige Körperverletzung beim Unfall. Wer in München 21 km/h zu schnell fährt, kassiert einen Punkt, ab 26 km/h sind es zwei (plus einen Monat Fahrverbot). Dasselbe gilt auf der Autobahn ab 31 km/h drüber. Ab 60 km/h erhält man drei Monate Fahrverbot. Zweieinhalb Jahre dauert es, bis ein Punkt getilgt wird, fünf Jahre sind es für zwei Punkte. Dazu kommt ein Jahr Überliegefrist, wo kein Verstoß passieren sollte. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Punkte online einsehen können.

Führerschein

Sicher weg ist er durch eine Trunkenheitsfahrt: Die absolute Grenze liegt bei 1,1 Promille. Neun bis zwölf Monate bleibt man danach gesperrt. Wer den Führerschein beim KVR neu beantragen will, muss vorher die Medizinisch-Psychologischen-Untersuchung (MPU) bestehen. „Wer sich gut vorbereitet, schafft es in der Regel“, sagt Cermak. Kosten beim Fachanwalt oder Verkehrspsychologen: 500 bis 1000 Euro, dazu kommen 500 bis 700 Euro für die MPU und den Neuantrag beim KVR.