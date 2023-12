Folgen für Verkehrssünder: Punkte in Flensburg abfragen und loswerden

Von: Anne Hund, Maria Wendel

Punkte in Flensburg können teuer werden und sogar den Führerschein kosten. Es gibt aber Möglichkeiten, die Punkte aktiv abzubauen.

Ein Bußgeld droht jedem, der gegen die Verkehrsordnung verstößt. In einigen Fällen kommt noch ein Punkt in Flensburg hinzu. Doch wie kann man diese Punkte wieder loswerden? Das geht nur eingeschränkt, informiert der ADAC auf seiner Homepage. Ein freiwilliges Fahreignungsseminar, bei dem ein Punkt abgezogen wird, kann von Personen mit einem Punktestand zwischen eins und fünf absolviert werden. Jedoch ist dieses sogenannte „Punkteabbauseminar“ nur alle fünf Jahre möglich. Nach erfolgreicher Teilnahme verringert sich das Punktekonto also um einen Punkt. Fahrschulen, TÜV und DEKRA bieten das Seminar an, das „rund 400 Euro“ kostet, so der Automobilclub. „Bei sechs oder mehr Punkten kann man nicht mehr teilnehmen“, fügt der ADAC hinzu.

Wie lange bleiben Punkte in Flensburg bestehen?

Wer erheblich zu schnell unterwegs ist und geblitzt wird, kassiert Punkte in Flensburg. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

Die Anzahl der gesammelten Punkte nimmt mit der Zeit ab. Welche Fristen für die Tilgung gelten, erklärt Test.de: „Leichte Verstöße mit einem Punkt werden nach zwei­einhalb Jahren gelöscht, andere Ordnungs­widrigkeiten und bestimmte Straftaten nach fünf Jahren. Straftaten, die bereits zum Verlust des Führer­scheins geführt haben, bleiben zehn Jahre im System gespeichert“. Bis 2014 wurde das Fahr­eignungs­register noch Verkehrs­zentral­register genannt und arbeitete mit einem anderen Punktesystem. „Punkte, die vor der Punktereform im Jahr 2014 erteilt wurden, verfallen auch noch nach den alten Tilgungsfristen“, so Bussgeldkatalog.org.

Wann wird der Führerschein entzogen?

Erreicht das Punktekonto acht Punkte, ist das Limit erreicht, erklärt der ADAC. Abhängig von der Schwere des Verstoßes und der Gefährdung der Verkehrssicherheit werden „ein bis maximal drei Punkte“ pro Verstoß im Fahreignungsregister vermerkt. Mit bis zu drei Punkten in Flensburg ist man nur zur Beurteilung der Fahreignung vorgemerkt, „eine weitere Maßnahme ist hiermit nicht verbunden“, so der Automobilclub weiter. Bei vier oder fünf Punkten erfolgt eine „schriftliche Ermahnung“, bei sechs oder sieben Punkten eine Verwarnung. „Beide jeweils kostenpflichtig“, informiert der ADAC. Wird das Maximum von acht Punkten erreicht, wird die Fahrerlaubnis entzogen.

Wie kann man sein Punktekonto abrufen?

Es ist ratsam, keine Punkte in Flensburg zu riskieren und sich an die Verkehrsregeln zu halten. Wer jedoch bereits Punkte gesammelt hat und den Überblick verloren hat, kann seine Punkte bei Bedarf abfragen. Diese Abfrage ist kostenlos und kann online beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg durchgeführt werden. Voraussetzung ist allerdings ein Personalausweis mit Online-Funktion, wie der ADAC erläutert. Falls die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind, kann der Antrag auch per Post gestellt werden. „Auf dem Postweg erfolgt der Identitätsnachweis entweder durch eine amtliche Beglaubigung der Unterschrift (kostenpflichtig) oder durch gut lesbare Kopien des Personalausweises oder des Passes (Vorder- und Rückseite)“, heißt es auf ADAC.de. Alternativ kann ein Antrag vor Ort gestellt werden. Weitere Informationen und ein Antragsformular zum Download bietet das KBA auf seiner Website an.

