Nur bei MAHAG: 20% Rabatt* auf diese Produkte

Nutzen Sie den Rabatt-Vorteil von MAHAG für Bremsen, Nachschalldämpfer, Stossdämpfer und Batterien, damit Ihr Volkswagen auch ein Original bleibt.

Wenn der Frühling kommt ist es an der Zeit, defekte Bauteile am Auto auszutauschen. Gerade die Bremsen leiden im Winter durch Witterung, Streusalz und Rollsplit besonders. Schließlich sind intakte Bremsen unter anderem eine Grundvoraussetzung für sicheres Fahren. Auch wenn eine Inspektion ansteht, wird es Zeit, sein Auto wieder auf den aktuellen Stand zu bringen.

Aber auch weitere Teile wie Nachschalldämpfer, Stoßdämpfer und auch die Batterie werden mit der Zeit verschlissen und abgenutzt und sollten ausgetauscht werden. Deshalb bietet MAHAG an gleich sieben Standorten in und um München diese Ersatzteile mit 20 Prozent Rabatt an! Sichern Sie sich dieses zeitlich begrenzte Angebot.

MAHAG-Rabattaktion: 20 Prozent Nachlass

+ Dabei handelt es sich um Original-Bauteile, welche geprüften Sicherheits-Standards des Herstellers entsprechen und sowohl für Fahrzeug, als auch für den Fahrer maximale Sicherheit im Straßenverkehr bedeuten. Das Rabatt-Angebot gilt für alle Volkswagen-Pkw mit Zulassungsdatum vor dem 01.04.2014.

Auf diese Bauteile bekommen Sie bei MAHAG 20% Rabatt:

Bremsen

Nachschalldämpfer

Stoßdämpfer

Batterien

MAHAG ist sieben mal in und um München für Sie da

Das Rabatt-Angebot von MAHAG gilt an sieben verschiedenen Filialen in München und Umgebung:

Volkswagen Zentrum München

Schleibingerstr. 12 – 16

81669 München

Tel. 089 / 480 01-100

MAHAG Ottobrunn

Rosenheimer Landstraße 112

85521 Ottobrunn

Tel. 089 / 60 81 05-0

MAHAG Olympiapark (Volkswagen Service Betrieb)

Georg-Brauchle-Ring 71

80992 München

Telefon 089 / 15 92 39-0

Volkswagen Zentrum München

Landsberger Straße 240

80687 München

Tel. 089 / 411 140-0

MAHAG Trudering

Wasserburger Landstraße 5-11

81825 München

Tel. 089 / 42 00 02-0

Volkswagen Zentrum München

Frankfurter Ring 251

80807 München

Tel. 089 / 32 30 06-0

MAHAG Nord (Volkswagen Service Betrieb)

Detmoldstraße 6

80935 München

Tel. 089 / 35 48 01-400

*Der ausgewiesene Rabatt-Vorteil gilt einmalig für eines der aufgeführten Angebote exklusive Einbau. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Gültig vom bis 31.03.2017