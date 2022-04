Volkswagen-Vorständin Hildegard Wortmann: „Mobilität wird teurer“

Von: Marcus Efler

Befürchtet steigende Kosten: Volkswagen-Vorständin Hildegard Wortmann. (Symbolbild) © Jan Huebner/Imago

Neuwagen, Sprit und Strom: Alles wird teurer. Hildegard Wortmann, Vertriebs-Vorständin bei Volkswagen und Audi, sieht hier eine dauerhafte Entwicklung.

Wolfsburg – Kraftstoff ist teuer, auch die Strom-Anbieter drehen ständig an der Preisschraube für das Laden, dazu steigen die Preise für Neuwagen ebenso wie für Gebrauchte: Autofahren kostet mehr denn je. Und das wird sich wohl auch nicht mehr ändern – glaubt jedenfalls Hildegard Wortmann, Volkswagen-Vorständin für Vertrieb und Mitglied des Audi-Vorstandes, wie 24auto.de berichtet.

Volkswagen-Vorständin Hildegard Wortmann: „Mobilität wird teurer“

„Ich glaube schon, dass Mobilität insgesamt teurer werden wird“, sagte Wortmann in einem Interview mit dem Nachrichtensender ntv: „Wir werden durch alle Bereiche dort Preissteigerungen sehen, wie auch im täglichen Leben“. Grund hierfür sei die Inflation, man habe mit steigenden Rohstoffkosten zu kämpfen. Grundsätzlich befände sich die Autobranche in „der größten Transformation, die diese Industrie jemals gesehen“, so die Vertriebs-Verantwortliche.