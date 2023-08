Welche Regeln für das Autowaschen an Sonn- oder Feiertagen?

Unterschiedliche Handhabung je nach Region

Das Auto braucht dringend eine ordentliche Reinigung, Sie wissen allerdings nicht, wo? Welche Vorgaben Sie beachten müssen.

Das Auto ist schmutzig und am Sonn- oder Feiertag haben Sie endlich genügend Zeit, es zu waschen? Achtung: Ob das erlaubt ist, regeln alle Bundesländer unterschiedlich.

Besonders Autos, die lange Zeit draußen stehen, brauchen hin und wieder eine gründliche Reinigung.

Autowaschanlagen dürfen an Sonn- und Feiertagen jedoch an einigen Orten nicht öffnen.

Sonntags das Auto waschen in Bayern: Diese Regeln gelten

+ Vor allem Autos, die lange Zeit draußen stehen, brauchen hin und wieder eine gründliche Reinigung. © NomadSoul/Imago/Panthermedia

Das Feiertagsgesetz in Bayern gibt vor, dass an Sonn- und Feiertagen alle „öffentlich bemerkbare Arbeiten, die geeignet sind, die Feiertagsruhe zu beeinträchtigen”, verboten sind. Insbesondere während der Gottesdienste und in der Nähe von Kirchen. Ob aber das Autowaschen am Sonntag verboten ist, entscheiden in Bayern die Gemeinden selbst. Der Freistaat gibt bloß zwei Regeln vor:

Vor 12 Uhr bleiben die Waschanlagen in Bayern sonntags geschlossen.

An diesen gesetzlichen Feiertagen ist das Autowaschen für alle Gemeinden in Bayern verboten: Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, 1. Mai, 1. und 2. Weihnachtstag.

Jede Gemeinde muss eine Verordnung erlassen, um die örtlichen Regeln zur Autowäsche zu klären. Die Stadt München erlaubt Waschanlagen sonntags den Betrieb von 12 bis 18 Uhr. Ganz in der Nähe schließen die Waschanlagen jedoch oft am Sonntag: In Unterhaching, Oberhaching und Ottobrunn beispielsweise können Sie sonntags nicht zur Autowäsche fahren, obwohl es dort Waschanlagen gibt. Im benachbarten Brunnthal dagegen hat die Gemeinde der Waschanlage im Gewerbegebiet den Betrieb auch am Sonntag von 12 bis 18 Uhr erlaubt.

Auto am Sonntag waschen: Die anderen Bundesländer

In den anderen Bundesländern unterscheiden sich die Gesetze zum sonntäglichen Autowaschen. In diesen Ländern ist die Autowäsche am Sonntag erlaubt:

In Brandenburg dürfen Autowaschanlagen auch am Sonntag außerhalb der Gottesdienstzeiten öffnen – wenn der Betrieb der Anlage automatisch ist oder es sich um eine Selbstwaschanlage handelt. Ausnahmen neben Pfingsten, Ostern und Weihnachten: das Reformationsfest, der Volkstrauertag und der Totensonntag.

In Hamburg sind automatische und Selbstwaschanlagen sonntags von 13 bis 19 Uhr in Gebieten abseits der Stadt erlaubt, etwa in Industriegebieten. An gesetzlichen Feiertagen sind die Autowaschanlagen geschlossen.

Das gleiche gilt für Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

In Schleswig-Holstein können Sie Waschanlagen immer benutzen. Das Feiertagsgesetz macht bei Waschanlagen in diesem Land eine Ausnahme.

Nicht erlaubt ist die Sonntagswäsche hier:

● Baden-Württemberg verbietet durch sein Feiertagsgesetz öffentliche Arbeiten, die die „Ruhe des Tages” stören. Wer dagegen verstößt, zahlt bis zu 1500 Euro Strafe.

● Auch Berlin erlaubt das Autowaschen am Sonn- und Feiertag nicht. Zu den Feiertagen gehören hier auch der Frauentag am 8. März und der Tag der Deutschen Einheit.

● In Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland müssen Waschanlagen sonntags geschlossen bleiben.

● Auch Rheinland-Pfalz verhindert den Betrieb der Waschanlagen, weil das Feiertagsgesetz öffentlich bemerkbare Arbeiten verbietet.

Wie in Bayern ist es derweil in Thüringen und Hessen ortsabhängig geregelt: Jede Gemeinde kann entscheiden, ob Waschanlagen an Tankstellen öffnen dürfen oder nicht.

Auto selbst waschen am Sonntag: Was ist erlaubt?

Wenn Sie in einer Gemeinde wohnen, in der die Waschanlagen sonntags geschlossen sind, könnten Sie Ihr Auto ersatzweise auch selbst reinigen. Hier sollten Sie aber lieber aufpassen. Die Autowäsche von Hand unterliegt einiger strenger Regeln, die unabhängig vom Tag gelten. Damit kein Schmutz oder schädliche Stoffe ins Grundwasser kommen, dürfen Sie das Auto nur mit Wasser und Bürste reinigen. Aber auch nur auf Ihrem eigenen Grundstück, denn auf der Straße ist das Autowaschen nach der Straßenverkehrsordnung verboten. Je nach Gemeinde können die Regeln noch strenger sein, erkundigen Sie sich also lieber bei der zuständigen Behörde.

Damit Sie beim Putzen auf dem eigenen Grundstück am Sonntag nicht gegen das Feiertagsgesetz verstoßen, nutzen Sie keinen Staubsauger draußen und fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach, ob es weitere Auflagen gibt. Sofia Wrede

