VW gibt grünes Licht: Audi und Porsche dürfen in die Formel 1

Ab 2026 könnten auch Audi und Porsche in der Formel 1 starten. (Symbolbild) © Andy Hone/Imago

Audi und Porsche wollen ab 2026 in der Formel 1 starten. Der Volkswagen-Konzern hat jetzt den Weg dafür freigemacht. Allerdings unter einer Bedingung.

Wolfsburg – Für viele Menschen gilt die Sieben als Glückszahl, so haben beispielsweise Katzen sieben Leben. In vielen Ländern Ostasiens ist die Zahl hingegen ein Unglücksbringer. Fragt man bei Audi und Porsche an, so würde man wohl eher von einer Glückszahl reden. Der Grund, am 7. April hat der Volkswagen-Konzern den Weg für den Formel-1-Einstieg der beiden Marken freigemacht.

Die Gerüchte, dass man in Wolfsburg an einem Engagement in der Formel 1 interessiert ist, halten sich seit vielen Jahren. Bislang kam es jedoch nie dazu, was auch am Reglement der Königsklasse lag. Davon hängt auch dieses Mal ab, ob Audi und Porsche in die Formel 1 einsteigen.