VW entlässt Mitarbeiter in Zwickau: ID-Elektroautos kaum gefragt

Von: Simon Mones

Weil zu wenig Elektroautos geordert werden, setzt VW in Zwickau rund 270 Mitarbeiter vor die Tür. © Hendrik Schmidt/dpa

Weil die Nachfrage nach den Elektroautos zu gering ist, baut VW in Zwickau Stellen ab. Betroffen sind Hunderte Mitarbeiter mit befristeten Verträgen.

Mehr zum Thema Nachfrage nach Elektroautos zu gering: Stellenabbau bei VW in Zwickau

Wie die allermeisten Hersteller setzte Volkswagen voll auf das Elektroauto. Sukzessive wird die Modellpallette umgestellt. In Zwickau baut man bereits seit Januar 2022 nur noch Elektroautos. Dort laufen die VW-Modelle ID.3, ID.4 und ID.5, sowie der Audi Q4 e-tron und Cupra Born vom Band. Doch die Nachfrage fällt geringer aus als gedacht und das hat Folgen für die Mitarbeiter des Standorts. Zahlreiche von ihnen müssen sich demnächst eine neue Stelle suchen.

Denn Volkswagen wird einen Stellenabbau im Werk Zwickau umsetzten. Über entsprechende Pläne berichtete die Automobilwoche bereits am Mittwoch (13. September). Die Mitarbeiter wurden am Donnerstagmorgen während einer Betriebsversammlung über die Pläne informiert.