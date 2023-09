Nachfrage nach Elektroautos zu gering: Stellenabbau bei VW in Zwickau

Von: Simon Mones

Weil die Nachfrage nach den Elektroautos zu gering ist, baut VW in Zwickau Stellen ab. Betroffen sind Hunderte Mitarbeiter mit befristeten Verträgen.

Wie die allermeisten Hersteller setzte Volkswagen voll auf das Elektroauto. Sukzessive wird die Modellpallette umgestellt. In Zwickau baut man bereits seit Januar 2022 nur noch Elektroautos. Dort laufen die VW-Modelle ID.3, ID.4 und ID.5, sowie der Audi Q4 e-tron und Cupra Born vom Band. Doch die Nachfrage fällt geringer aus als gedacht und das hat Folgen für die Mitarbeiter des Standorts. Zahlreiche von ihnen müssen sich demnächst eine neue Stelle suchen.

Denn Volkswagen wird einen Stellenabbau im Werk Zwickau umsetzten. Über entsprechende Pläne berichtete die Automobilwoche bereits am Mittwoch (13. September). Die Mitarbeiter wurden am Donnerstagmorgen während einer Betriebsversammlung über die Pläne informiert.

VW entlässt Mitarbeiter in Zwickau: Fast 270 Verträge laufen aus

„In den vergangenen Jahren haben wir 1,2 Milliarden Euro in den Standort Zwickau investiert und sind personell stark gewachsen. Wir haben mehr als 3.000 Mitarbeitende neu eingestellt, die meisten davon zunächst befristet. Wir haben die Zusage gegeben, 540 dieser befristet Beschäftigten dauerhaft zu übernehmen“, erklärte ein VW-Sprecher im Anschluss in einem Statement.

Weil zu wenig Elektroautos geordert werden, setzt VW in Zwickau rund 270 Mitarbeiter vor die Tür. © Hendrik Schmidt/dpa

Die aktuelle Marktsituation lasse es aber nicht zu 269 dieser befristeten Verträge zu verlängern. Diese laufen in Kürze nach 12-monatiger Laufzeit aus. Auch im Schichtbetrieb kommt es voraussichtlich zu Anpassungen. Eine ähnliche Maßnahme hatte VW in Emden bereits ergriffen. „Die konkrete Fahrweise stimmen wir eng mit der Arbeitnehmervertretung in den nächsten Tagen ab“, betonte der VW-Sprecher. Zudem wurde für das Werk in Wolfsburg Kurzarbeit angemeldet, weil ein wichtiges Bauteil für die Verbrennerproduktion fehlt.

VW entlässt Mitarbeiter in Zwickau: ID-Modelle kaum gefragt

Ob auch weitere Mitarbeiter mit befristeten Verträgen betroffen sein werden, blieb offen. Wie die Automobilwoche schreibt, arbeiten in Zwickau aktuell etwa 2.5000 Angestellte, deren befristete Verträge teilweise in den nächsten Monaten auslaufen.

Grund für den Stellenabbau im VW-Werk Zwickau ist die geringe Nachfrage nach den Elektroautos. Insbesondere die drei ID-Modelle sind bei den Kunden derzeit weniger gefragt. Und das, obwohl VW in Deutschland mehr Stromer absetzt als die Konkurrenz. Wie die Automobilwoche schreibt, kommt jedoch hinzu, dass Produktionsvolumen von Zwickau andere Standorte verlagert wurde. So wird der ID.5 auch in Emden und Chattanooga gebaut. Der ID.3 soll ab Herbst auch in Wolfsburg vom Band laufen.