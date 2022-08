VW Golf mit Dachschaden: „Fährt in jedem Zustand“

Von: Simon Mones

Teilen

In Spanien ein Golf VII R mit einem gewaltigen Dachschaden entdeckt – fahrend! Ob sich die Beschädigung reparieren lässt, ist fraglich.

Das Internet steckt voller kuriosen Videos. Egal ob ein GP2-Bolide der in Tschechien über die Autobahn fährt oder ein kurioser Lifehack für lange Strecken mit dem Auto. Doch grade dann, wenn man glaubt, alles gesehen zu haben, belehren die sozialen Medien einen eines besseren, wie in Video eines VW Golf R auf Instagram beweist. Darüber berichtet 24auto.de.

Dass der Golf etwas mitgenommen aussieht, kann man wohl guten Gewissens als Untertreibung bezeichnen. Viel mehr hat der Dauerbrenner der Wolfsburger ordentlich einen mitbekommen. Die Sicht nach hinten ist durch das massiv eingedrückte Dach quasi gar nicht mehr vorhanden.

Der Grund für den Dachschaden des VW Golf R ist nicht bekannt. © Instagram (vwgolfmarkseries)

VW Golf mit Dachschaden: „Fährt in jedem Zustand“

Den Besitzer beziehungsweise Fahrer des Golf VII scheint das aber nicht wirklich zu stören – immerhin fährt er damit als sei nichts passiert. Abgesehen von dem Dachschaden und den etwas verbogenen A-, B- und C-Säulen scheint der Wagen mechanisch offenbar noch völlig intakt zu sein.

Fotostrecke: Kult-Auto Golf GTI - so hat sich das Modell über die Jahre verändert Fotostrecke ansehen

Was genau zu der „Delle“ im Dach des Golf R der siebten Generation geführt hat, ist nicht bekannt. Gefilmt wurde das ondulierte Gefährt von einem nach fahrendem Auto auf den Straßen Barcelonas, wie Motor1.com berichtet. Anschließend wurde das Video auf dem Instagram-Kanal „vwgolfnkseries“ geteilt. „Das einzige Auto, das in jedem Zustand fährt“, heißt es in dem Post.

VW Golf mit Dachschaden: Ursache bleibt unklar

Ein Versuch von Periodismo del Motor herauszufinden, was dem VW Golf R, der in der katalanischen Gemeinde Vic in der Nähe von Barcelona gesichtet wurde, zugestoßen ist, war leider von wenig Erfolg gekrönt, vermutlich dürfte der Allradler aber eine etwas unsanfte Begegnung mit einem Baum oder einem vergleichbaren Gegenstand gehabt haben. Dass er ähnlich wie ein Hyundai in den USA von einem Anhänger gefallen ist, erscheint jedenfalls unrealistisch.

Sicher ist indes, dass die Reparatur des Golf R, sehr teuer werden dürfte. Ob diese überhaupt möglich ist, dürfte so fraglich sein wie die Nachfolge des Golfs an sich. So könnte auch h die strukturelle Festigkeit der Karosserien etwas gelitten haben. In den Kommentaren nehmen die Instagram-Nutzer den Dachschaden des Allradlers indes mit viel Humor:

„Wenn man die Definition von „Low Rider“ nicht versteht“

„Aerodynamik von ihrer besten Seite“

„Keine Auswirkung auf das Fahrverhalten, Investitionen optional“