Neuer E-Bulli: Bafa kennt schon erste Preise des VW ID. Buzz

Teilen

VW ID. Buzz: Der Bulli fürs Elektro-Zeitalter. © Volkswagen/S-PX

Für den ab September verfügbaren Elektro-Van ID. Buzz hat VW bislang keine Preise genannt. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) ist da schon weiter.

Die von der Bafa geführte Liste förderfähiger Elektroautos in Deutschland hat einen Neuzugang: Der im März vorgestellte und bisher von VW offiziell nicht eingepreiste ID. Buzz wird dort mit einem Bafa-Nettopreis 54.270 Euro bereits geführt. Zuzüglich Mehrwertsteuer liegt der Verbraucherpreis also bei 64.581 Euro, abzüglich der Umweltprämie in Höhe von 7.500 sinkt der Kaufpeis auf rund 57.000 Euro. Im Fall der Cargo-Version sind es 10.000 Euro weniger. Beide Preise beziehen sich auf die Antriebsvariante mit 150 kW/204 PS.

VW ID. Buzz: Der Bulli kommt zurück – als Elektroauto

Neben dem Käfer ist der Bulli der große Sympathieträger in der VW-Modellhistorie. Wie schon die anderen ID-Elektromodelle basiert auch der Bus auf der MEB-Architektur des Konzerns, die diverse Akku- und Motorgrößen erlaubt. Mario Hommen/SP-X/ahu