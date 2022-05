„Völllig desolat“: Polizei stoppt 430.000-Kilometer-VW mit 35 Mängeln

Von: Sebastian Oppenheimer

Völlig durchgerostet: In Mettmann stoppte die Polizei einen VW Sharan in katastrophalem Zustand. © Polizei Mettmann

Schon auf den ersten Blick wirkte ein VW Sharan auf die Polizei „heruntergekommen“ – eine genaue Untersuchung offenbarte katastrophale Mängel.

Mettmann – Die meisten Autobesitzer versuchen, ihr Fahrzeug gut in Schuss zu halten – schließlich geht es ja auch um die eigene Sicherheit. Doch immer wieder stoppt die Polizei Fahrzeuge in schlimmem Zustand, besonders Lieferwägen tun sich dabei negativ hervor. So zog die Polizei in Köln kürzlich einen „schrottreifen“ VW Crafter aus dem Verkehr und in Herne war ein völlig maroder Ford Transit aufgehalten worden, der angeblich sogar erst beim TÜV war.

Nun stoppte die Polizei Beamte einen „völlig desolaten“ VW Sharan mit satten 35 Mängeln, wie 24auto.de berichtet.

Das Fahrzeug, mit dem ein 33-Jähriger unterwegs war, habe schon auf den ersten Blick „heruntergekommen“ gewirkt, schreibt die Polizei Ein Eindruck, der sich bei genauerem Anblick durchaus bestätigte. Weil sich an den vorderen Querträgern starke Durchrostungen zeigten, wurde das Auto einem TÜV-Prüfungsunternehmen vorgeführt. Die Experten untersuchten den Sharan genauer und fanden noch einiges mehr – der Zustand des Wagens sei „völlig desolat“ gewesen. Insgesamt 35, zum Teil „ganz erhebliche“, Mängel stellten die Prüfer fest – unter anderem am Bremssystem. Zudem verlor der VW Öl, Benzin und andere Betriebsmittel.