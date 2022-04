Warnwesten im Auto: In diesen europäischen Ländern sind sie Pflicht

Von: Ömer Kayali

Falls Sie eine Panne mit dem Auto haben und aussteigen müssen, sind Sie durch eine Warnweste für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar. In vielen Ländern sind Sie dazu verpflichtet, eine Weste stets mitzuführen.

Mit dem Auto im Ausland unterwegs zu sein, erfordert manchmal eine Umgewöhnung. Das Fahrverhalten der Einheimischen unterscheidet sich manchmal und wer in Großbritannien unterwegs ist, muss sogar auf der „falschen“ Spur fahren. Darüber hinaus existieren oftmals einige Abweichungen was die Verkehrsregeln betrifft. Das ist zum Beispiel bei Warnwesten der Fall. In einigen Ländern ist es sogar Pflicht, eine Weste pro Passagier im Auto zu haben. Außerdem sollten sie stets griffbereit in der Fahrerkabine aufbewahrt werden. Wer das Auto nach einem Unfall ohne Warnweste verlässt, riskiert in manchen Ländern bereits ein Bußgeld. Die Sicherheitsweste ist übrigens nicht die einzige Ausrüstung, die in unseren Nachbarländern im Fahrzeug mitgeführt werden muss.

Warnwestenpflicht im Auto: Unterschiedliche Regeln in Europa

Wie sich die Regelungen bezüglich der Warnwestenpflicht in europäischen Ländern unterscheiden, sehen Sie in der folgenden Übersicht:

Land Warnwestenpflicht Mitführpflicht der Warnweste im Auto Bußgeld bei Verstößen Belgien Beim Verlassen des Fahrzeugs bei einem Unfall. ❌ mindestens 50 Euro Bulgarien Beim Verlassen des Fahrzeugs bei einem Unfall außerorts. ❌ mindestens 25 Euro Finnland Beim Verlassen des Fahrzeugs bei einem Unfall. ❌ kein Bußgeld Frankreich Beim Verlassen des Fahrzeugs bei einem Unfall außerorts. ✔️ mindestens 90 Euro Italien Beim Verlassen des Fahrzeugs bei einem Unfall außerorts. ❌ mindestens 42 Euro Kroatien Beim Verlassen des Fahrzeugs bei einem Unfall innerorts und außerorts. ❌ kein Bußgeld Luxemburg Beim Verlassen des Fahrzeugs auf der Autobahn oder der Schnellstraße. ❌ mindestens 74 Euro Norwegen Beim Verlassen des Fahrzeugs auf der Autobahn oder außerorts – gilt nur für Autos, die in Norwegen zugelassen sind. ❌ kein Bußgeld Österreich Beim Verlassen des Fahrzeugs bei einem Unfall auf der Autobahn oder der Schnellstraße. ❌ mindestens 14 Euro Portugal Beim Verlassen des Fahrzeugs auf der Autobahn oder außerorts – gilt nur für Autos, die in Portugal zugelassen sind. ❌ mindestens 60 Euro Rumänien Beim Verlassen des Fahrzeugs bei einem Unfall. ❌ mindestens 120 Euro Serbien Beim Verlassen des Fahrzeugs auf offener Straße. ❌ mindestens 25 Euro Slowakei Beim Verlassen des Fahrzeugs außerorts und auf Autobahnen. ❌ kein Bußgeld Slowenien Beim Verlassen des Fahrzeugs auf Autobahnen oder Schnellstraßen. ❌ mindestens 100 Euro Spanien Beim Verlassen des Fahrzeugs bei einem Unfall auf Autobahnen oder Landstraßen. ❌ mindestens 200 Euro

Mietauto im Ausland: Überprüfen Sie, ob Warnwesten im Auto sind

Allgemein zählt die Warnweste somit zur Grundausstattung im Auto. Wenn Sie planen, einen Wagen im Ausland zu mieten, sollten Sie sicherstellen, dass mindestens eine Warnweste im Fahrzeug ist. Damit entgehen Sie nicht nur einem Bußgeld, viel wichtiger noch: Im Ernstfall bei einem Unfall oder einer Panne bietet sie Ihnen auf der Straße Sicherheit. Grundsätzlich empfiehlt es sich immer, sich vorher mit den vorherrschenden Verkehrsregeln in den jeweiligen Ländern vertraut zu machen, wenn Sie vorhaben, dort mit dem Auto unterwegs zu sein. Gerade Geschwindigkeitsstrafen werden teilweise sehr streng geahndet. (ök)