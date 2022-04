Wildschwein fährt in Subaru davon – „Es sieht so unschuldig aus“

Von: Sebastian Oppenheimer

Am nächsten Morgen stand das Auto nicht mehr in der Einfahrt – Schuld daran war ein hungriges Wildschwein. Das Netz lacht sich über den Vorfall schlapp.

Cornville (USA) – Wenn man morgens nach dem Auto schaut und es nicht mehr dort steht, wo man es abgestellt hat, dann gibt es eigentlich nur zwei Gründe. Erstens: Der Wagen wurde abgeschleppt. Zweitens: Das Fahrzeug wurde gestohlen. Dass ein Wildschwein damit davongefahren ist, würde man wohl eher nicht vermuten. Doch genau das ist nun in Cornville im US-Bundesstaat Arizona passiert, wie 24auto.de berichtet.

Ein Wildschwein hüpfte in einen Subaru-Kombi – und rollte damit davon. © Facebook (Yavapai County Sheriff‘s Office)

Kuriose Geschichten beschäftigen die Polizei immer wieder: Kürzlich malten Unbekannte in Mecklenburg-Vorpommern einen Zebrastreifen auf die Straße, bei Gundelsheim versenkte ein Mann nach einer Pinkelpause seinen Audi RS6 Avant im Neckar. Und so waren wohl auch die US-Beamten von einem etwas ungewöhnlichen Notruf nur mäßig schockiert: In einem Subaru-Kombi sei ein Wildschwein gefangen – genauer gesagt, ein Halsbandpekari, das zu den Nabelschweinen zählt. Als ein Beamter am Ort des Geschehens eintraf, zeigte sich, dass der Anrufer tatsächlich nicht gelogen hatte.

Wildschwein fährt in Subaru davon – eine Tüte Chips hatte das Tier angelockt

Nachdem Nachbarn und der Besitzer des Wagens befragt wurden, stellte sich dann auch heraus, was passiert war. Der Besitzer des Subarus hatte über Nacht die Heckklappe des Wagens offengelassen – darin befand sich eine Tüte Cheetos-Chips. Dieser Versuchung konnte das Wildschwein ganz offenbar nicht widerstehen: Es hüpfte in den Japan-Kombi und futterte die komplette Packung auf. Dummerweise hatte sich durch die Erschütterung beim Hineinspringen hinter dem Tier die Heckklappe geschlossen – und es saß in der Falle.

Mit seiner Gefangenschaft wollte sich das Wildschwein allerdings nicht abfinden – es begann in dem Subaru zu randalieren: Dabei riss es einen Teil des Armaturenbretts ab und die Innenverkleidung der Beifahrertür. Und während das Halsbandpekari im Innenraum wütete, kam es schließlich an den Gangwahlhebel – und schaltete das Fahrzeug in den Leerlauf.

Wildschwein fährt in Subaru davon – und wird anschließen von der Polizei befreit

Daraufhin rollte der Subaru samt Wildschwein aus der Einfahrt über die Straße und kam schließlich kurz darauf unter ein paar Bäumen zum Stehen. Man sei froh, berichten zu können, dass bei dem Vorfall niemand verletzt wurde, schreibt die Polizei auf Facebook. Auch dem Tier gehe es gut. Der Beamte vor Ort habe die Heckklappe geöffnet, woraufhin das Wildschwein „vorsichtig“ herausgesprungen und wieder in die Wildnis entschwunden sei. Auch in Deutschland hat die Polizei gelegentlich Kontakt mit Tieren – so wie kürzlich die Ermittler der Kriminalpolizei Thüringen, die von einer Ziege „überrumpelt“ wurden.

Bei den Facebook-Nutzern kommt der Polizei-Bericht mit den kuriosen Fotos – ähnlich wie die eines „geblitzten“ Hundes hinter dem Steuer – gut an. Inzwischen haben sich zahlreiche witzige Kommentare darunter angesammelt:

„Der Cheeto-Bandito!“

„Vierrad- und Vier-Haxen-Antrieb!“

„Es sieht so unschuldig aus.“

„Zumindest hat es einen guten Geschmack.“

„Ich würde liebend gerne den Unfallbericht für die Versicherung lesen.“

