Der Bugatti Chiron ist für viele ein absolutes Traumauto. Die YouTuber von NHẾT TV haben den Sportwagen kurzerhand selbst gebaut.

Molsheim (Frankreich) – Die Autos von Bugatti spielen ganz vorne mit, wenn es um sportliche Luxusautos gibt. Mit dem Veyron knackten die Franzosen einst die 1.000-PS-Marke und auch der Chiron ist für viele Autofans ein absolutes Traumauto. Das Problem: Neu kostete der Supersportler mindestens rund 2,4 Millionen Euro. Inzwischen ist der Chiron aber restlos ausverkauft.

So viel Kleingeld haben jedoch die wenigsten zu Hause herumliegen. Was kann man also machen, wenn man sich seinen Traum dennoch erfüllen möchte? Richtig, selbst Hand anlegen. So wie die YouTuber von NHẾT TV um Vào Th, die sich kurzerhand einen eigenen Bugatti Chiron gebaut haben, wie 24auto.de berichtet. (YouTuber baut für Sohn Lamborghini Sián Roadster aus Holz: „Echt netter Papa“)

YouTuber bauen Bugatti Chiron: „Das ist sehr nah am Original“

Rund ein Jahr haben die YouTuber an dem Supersportwagen gearbeitet. Das Projekt haben sie in einem ausführlichen, 45-minütigen Video für ihre Fans zusammengefasst. Das Auto ist dabei im wahrsten Sinne des Wortes in Handarbeit entstanden. Denn die Form des Chiron haben die YouTuber mit Lehm aus Hand nachgebildet und mit einem schlammartigen Glasfasermaterial überzogen. (YouTuber baut Lamborghini aus Pappe nach – und versteigert ihn für sage und schreibe ...)

Der Nachbau der YouTube sieht dem Original verblüffend ähnlich. © NHẾT TV

Anschließend wurde der gesamte Lehm aus dem Inneren entfernt und das Äußere aus Fiberglas fertiggestellt. Zudem bauten sie auch einen Stahl-Spaceframe mitsamt einem kleinen Motor, der den selbstgebauten Bugatti Chiron antreibt. Der selbstgebaute Sportwagen hat sogar eine Schubstangenaufhängung. (Ferrari 488 GTB Marke Eigenbau: Kopie fährt tatsächlich, obwohl sie ...)

YouTuber bauen Bugatti Chiron: Selbstgebaute Sportwagen erntet Lob

Ebenso detailgetreu wie die Außenhaut des Bugatti Chiron haben die YouTuber auch den Innenraum nachgebaut. Anschließend wurde der Sportwagen in eine Lackiererei gebracht und in einer Kombination aus Schwarz und Blau lackiert – genauso wie das Original. Zudem hat der Nachbau voll funktionsfähige LED-Tagfahrlichter. (Nissan 300ZX: Kurioser Ferrari-Umbau steht auf eBay zum Verkauf)

Das Endergebnis ist absolut beeindruckend, wie auch in den Kommentaren zu dem Video deutlich wird. Dort wird die Arbeit der YouTuber durchgehend gelobt.

„Worte können nicht beschreiben, wie beeindruckt ich von diesem Projekt bin. Ich habe es von A bis Z verfolgt und ich muss sagen, dass ich nicht viele Leute gesehen habe, die so kreativ und geschickt sind wie ihr.“

„Ihr seid alle echte, zertifizierte, leidenschaftliche Autoenthusiasten!! Das war das erste Mal, dass ich mir ein YouTube-Video die vollen 46 Minuten angeschaut habe, und es war jede Sekunde wert.“

„Ihr habt einen unglaublichen Job gemacht, mit der Liebe zum Detail bei der Herstellung der Form des Autos. Das ist SEHR nah am Original.“

„Die Tatsache, dass sie dies rein nach Augenmaß und nicht nach einem am Computer ausgedruckten 3D-Modell gemacht haben, ist wirklich beeindruckend. Sie haben ein echtes Auge für Details. Und das wird sich mit der Zeit noch verbessern.“

„Beeindruckend, das ist sicher mit viel Hingabe und Liebe gemacht“

