Zahnriemen im Auto: Welche Funktion er übernimmt

Ein wichtiger Teil des Motors

Ein Motorschaden passiert manchmal schneller als man denkt! Häufig ist daran ein gerissener Zahnriemen Schuld.

Obwohl seit einiger Zeit immer mehr Autofahrer zum Schutz der Umwelt auf Elektroautos umsteigen, läuft der Großteil der weltweit produzierten PKWs auch heute noch mit Verbrennungsmotoren vom Band. Zweifelsohne war die Erfindung des Ottomotors ein bahnbrechender Moment in der Geschichte der Fahrzeugtechnik und sicherlich haben die meisten unter uns in der Schule so einiges über seine komplizierten Funktionen gelernt. Wenn vom Physikunterricht allerdings nicht besonders viel hängen geblieben ist, sollten Autobesitzer sich zumindest eine Sache merken: Ein gerissener Zahnriemen bedeutet schlechte Nachrichten.

Nicht umsonst weisen Gebrauchtwagenseiten und PKW-Experten potenzielle Autokäufer stets darauf hin, den Zustand des Zahnriemens und vor allen Dingen den Zeitpunkt des letzten Austauschs vor der Anschaffung genau zu überprüfen. Denn wenn der Zahnriemen von einem Moment auf den anderen plötzlich seinen Dienst versagt, dann ist sehr wahrscheinlich mit einem Totalschaden des Motors zu rechnen. Um das zu vermeiden sind hier die wichtigsten Infos zum Zahnriemen und seiner Funktion, sowie seinen Vor- und Nachteilen erklärt.

Zahnriemen im Auto: Das ist seine Funktion

Wer schon einmal unter die Motorhaube eines PKWs geschaut hat, der weiß, dass sich darunter eine ganze Menge komplizierter Technik verbirgt. Die simpelsten Wartungsarbeiten wie Ölwechsel oder den Austausch von Kühlflüssigkeit sollten Autofahrer zwar noch von ihrer Führerscheinprüfung kennen, kompliziertere Reparaturen sind meist jedoch eher ein Fall für die Kfz-Werkstatt. So verhält es sich auch bei einem defekten Zahnriemen.

+ Der Zahnriemen ist ein Fall für die Kfz-Werkstatt © localpic/Imago

Doch wozu braucht ein Auto dieses Bauteil eigentlich? Tatsächlich ist der Zahnriemen ein integraler Bestandteil jedes Verbrennungsmotors, egal ob benzin- oder dieselbetrieben, denn er synchronisiert die Nockenwelle mit der Kurbelwelle. Die Nockenwelle steuert im Motor die Öffnung der Ventile, durch die der Kraftstoff zur Verbrennung in den Zylinder gelangt. Die Kurbelwelle wiederum wandelt die durch die Verbrennung erzeugte Energie mit einer Auf- und Abwärtsbewegung der Kolben im Zylinder in eine Drehbewegung um. Bei einem defekten oder gerissenen Zahnriemen ist die benötigte Synchronisierung der Nockenwelle mit der Kurbelwelle nicht mehr gewährleistet. Die Verbrennung läuft dann nicht mehr geregelt ab und Kolben und Zylinder stoßen aneinander. In den allermeisten Fällen hat das einen Motorschaden zur Folge.

Die Vor- und Nachteiles des Zahnriemens und seine Alternativen

Um die Gefahr eines Motorschadens durch einen gerissenen Zahnriemen auszuschließen, können sich besorgte Autofahrer mit dem nötigen Kleingeld beispielsweise ein Fahrzeug mit Steuerkette zulegen. Steuerketten halten nicht nur größere Belastung und höhere Drehzahlen aus, sondern müssen generell auch nicht gewartet werden.

Zehn Autos mit Verbrennungsmotor, die wir vermissen werden Audi TT: Einst als Kernmodell der Marke Audi betrachtet, wird der als Coupé und Roadster gebaute Kompakt-Sportler keinen Nachfolger bekommen. Das liegt auch an der mittlerweile schleppenden Nachfrage für die Design-Ikone. Ein vergleichbarer Stromer wird völlig anders aussehen. Bis Ende des Jahres ist der TT aber noch ab 39.700 Euro bestellbar. © Audi AG Mercedes A-Klasse: Der Kompaktwagen passt nicht mehr in das neue Konzept von Mercedes-Benz, vor allem hochpreisige Limousinen, SUV und Sportwagen anzubieten. Das überzeugende Konzept der frühen A-Klasse, möglichst viel Platz in einem kompakten Auto zu schaffen, würde dabei gut ins Elektro-Zeitalter passen – ist mittlerweile aber ohnehin verwässert. Noch gibt den Basis-Benz ab 28.393 Euro zu kaufen. © Mercedes-Benz Porsche 718 Boxster: Zwar kämpft Porsche weiterhin für den Verbrennungsmotor, aber überleben wird der langfristig wohl nur im 911. Boxster und Cayman werden 2025 erst auf Wunsch, später wohl grundsätzlich elektrifiziert. Dabei bieten gerade die Versionen mit Sechszylinder-Boxer fast schon elektrische Tugenden wie Laufruhe und Durchzugskraft – bei (für Sportwagen) hoher Reichweite und geringem Gewicht. Aktueller Preis: ab 60.061 Euro. © Daniel Wollstein/Porsche Jeep Wrangler: Als purer Verbrenner ist die Off-Road-Ikone schon jetzt nicht mehr lieferbar. Der Plug-in-Hybrid wird so lange laufen, wie er darf, aber den Sprung in die Elektro-Ära nicht schaffen. Ein Nachfolger mit Akku dürfte ähnlich modernisiert daherkommen wie der aktuelle Land Rover Defender, aber dank seiner E-Motoren immerhin überragende Gelände-Eigenschaften bieten. Mit 77.500 Euro ist der Klassiker mittlerweile zum Luxus-Auto geworden. © Stellantis VW Golf Cabrio VW Golf Cabrio: Im Grunde vermissen wir ihn jetzt schon, nämlich seit 2016. Der offene VW T-Roc kann den Charme des offenen Kompaktwagens, der seine Karriere als „Erdbeerkörbchen“ mit Henkeln startete, nicht ersetzen. Das wird wohl auch für ein elektrisches Cabrio auf Basis des VW ID.3 gelten – wenn ein solches überhaupt kommt, was angesichts der schwächelnden Nachfrage für offene Autos eher zweifelhaft ist. © VW Fiat 500 Fiat 500: Während die aktuelle Version des Kleinwagens ausschließlich als Elektroauto produziert wird, ist auch der etwas kleinere Vorgänger derzeit noch bestellbar. Im Stellantis-Konzern ist dessen Aus aber beschlossen. Dabei ist gerade die sparsame Hybrid-Version mit 70 PS ein ökologisch sinnvolles Angebot etwa für jene, die partout kein Elektroauto möchten – etwa Städter, die keine schnelle Lade-Möglichkeit haben. Noch ist der Verbrenner ab 15.501 Euro bestellbar. © Stellantis Mercedes-Benz SLC 300 Mercedes SLC: Der kompakte Roadster startete – als erstes Cabrio mit Falt-Hardtop – unter dem Namen SLK. Nun beendete nicht der Elektro-Boom, sondern die Nachfrage-Flaute seine Karriere als Frauenversteher. Im künftigen Luxus-Stromer-Portfolio von Mercedes sind solche gerade noch bezahlbaren Fahrspaß-Modelle schon gar nicht vorgesehen. © Mercedes-Benz Lamborghini Huracan Lamborghini Huracán: Die italienische VW-Tochter sperrte sich lange gegen die Elektrifizierung, aber kommt natürlich auch nicht drumherum. Der pure, weder von Hybrid noch Turbo verwässertre V10-Saugmotor des Huracán wird seinen Platz als einer der Höhepunkte des Verbrenner-Zeitalters bekommen. Seine 640 PS würden Elektromotoren zwar mit deutlich weniger Aufwand erreichen, aber sei´s drum: Dass es solche Autos nicht mehr geben wird, ist ebenso vernünftig wie schade. Preis: ab 190.274 Euro. © Charlie Magee BMW Z4 BMW Z4: Ja, er lebt noch! Anders als Mercedes-Benz führt BWM seinen Mittelklasse-Roadster weiter, eine Kooperation mit Toyota machts möglich. Doch auch wenn BMW weiter Verbrenner bauen will, ist ein Nachfolger alles andere als gesichert. Wenn wir uns irren und es künftig einen Z4 mit (wie bei BMW üblich) Verbrenner- und Elektro-Option geben wird: umso besser. Wer sich darauf nicht verlassen mag, muss mindestens 46.200 Euro investieren. © BMW Tina Ruland auf Opel Manta Opel Manta: Eigentlich hatten wir den Manta ja schon als Eighties-Unikum abgehakt. Dann weckte Opel mit der Ankündigung eines elektrischen Mantas die Fantasie: Ein zweitüriges, leichtes Coupé, mit genügend Reichweite für den Ausflug in die Diskothek (so hießen Clubs früher) und zum Baggersee, das wäre doch ein schönes Stück Anarchie zwischen all den effizienten, vernünftigen Stromern. Doch heraus wird wieder nur das übliche Akku-SUV kommen, an das ein Marketing-Genie den Manta-Schriftzug klebt. Umso mehr werden wir den Echten vermissen. © Rights Managed/Imago

Allerdings gibt es auch einige Nachteile gegenüber dem Zahnriemen. Grundsätzlich sind Zahnriemen nämlich um einiges günstiger in der Produktion und bestechen durch ihr geringes Gewicht und ihre hervorragende Effizienz. Mit dem richtigen Fachwissen sind sie außerdem einfach zu kontrollieren und können gegebenenfalls durch eine schnelle Reparatur ausgetauscht werden. Ein besonderer Vorteil des Zahnriemens im Gegensatz zur Steuerkette ist die wahrgenommene Lautstärke. Zahnriemen gelten als besonders geräuscharm, was ohne Zweifel zum gewünschten Fahrkomfort beiträgt.

Zahnriemen im Auto: Darauf sollten Sie achten

Grundsätzlich gilt: Wenn Sie noch nie einen Zahnriemen überprüft oder gar ausgetauscht haben, dann sollten Sie die Kontrolle und Wartung dieses wichtigen Bauteils lieber dem fachkundigen Personal einer Kfz-Werkstatt Ihres Vertrauens überlassen. Denn nur ein kleiner Fehler bei der Reparatur kann den Verbrennungszyklus des Motors aus dem Takt bringen und damit einen Totalschaden zur Konsequenz haben. Letztendlich fallen die Kosten dann selbstverständlich um einiges höher aus als geplant.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter.

Wie häufig der Zahnriemen eines Fahrzeugs ausgetauscht werden muss, lässt sich leider nicht pauschal beantworten. Je nach Hersteller und PKW-Modell variieren die Angaben und sollten deshalb unbedingt individuell geprüft werden. In den meisten Fällen ist ein neuer Zahnriemen nach zwei bis fünf Jahren fällig. Ein weiterer wichtiger Anhaltspunkt ist der Kilometerstand ihres Wagens. Vorsichtshalber können Sie den Zahnriemen ihres Autos bereits nach etwa 50.000 Kilometern kontrollieren, spätestens jedoch nach 150.000 Kilometern.

Rubriklistenbild: © localpic/Imago