13-Jähriger stirbt nach Sturz von Dach

Fürth - Nachdem ein 13-Jähriger am Samstag in Fürth von einem Dach stürzte, erlag er nun seinen Verletzungen.

Nach einem Sturz von einem Dach ist ein 13-Jähriger in Fürth gestorben. Der Bub hatte am Samstag mit einem Freund auf einem Firmengelände Fußball gespielt. Dabei fiel der Ball nach Angaben der Polizei wohl auf das Vordach eines Gebäudes. Der Bub kletterte hinauf, um den Ball zu holen, und stürzte fünf Meter in die Tiefe. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in eine Spezialklinik. Dort erlag der 13-Jährige am Montag seinen Verletzungen.

dpa

