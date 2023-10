13-Jähriger überführt Schleuser – dem „insgesamt 150 unerlaubt eingereiste Personen zugeordnet werden“

Von: Felix Herz

Ein 13-Jähriger beobachtete, wie mehrere Menschen aus einem Lkw in einem Feld aussteigen – und gibt Bescheid. Dadurch wurde ein Schleuser erwischt.

Hunding – Am Mittwoch, 18. Oktober, wurde in Hunding, Landkreis Deggendorf, ein Schleuser sowie 49 unerlaubt eingereiste Personen festgenommen. Zu verdanken ist dies einem 13-jährigen Jungen. Über den Vorfall berichtete die Bundespolizei am Donnerstagvormittag, 19. Oktober, in einer Pressemitteilung.

13-Jähriger überführt Schleuser – 49 unerlaubt eingereiste Personen festgenommen

Laut Mitteilung der Bundespolizei beobachtete ein 13-jähriger Junge am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr, wie mehrere Personen aus einem Lkw mit türkischem Kennzeichen in einem Feld stiegen. Der Junge, der Mitglied bei der Feuerwehr ist, informierte daraufhin seinen Feuerwehrkommandanten über seine Beobachtung. Dieser wiederum informierte die Polizeiinspektion Deggendorf.

Noch vor Ort konnten die angerückten Beamten den 53-jährigen Schleuser festnehmen. „Er hatte seinen LKW in der Kieflitzer Straße in einem Feld festgefahren“, schreibt die Bundespolizei. Im Umfeld konnten anschließend weitere Streifen der „PI Deggendorf und der Bundespolizei Passau insgesamt 49 unerlaubt eingereiste türkische Staatsangehörige feststellen“. Die Männer, Frauen und Kinder befanden sich demnach in einem stabilen gesundheitlichen Zustand und wurden zur zuständigen Bundespolizeiinspektion Passau verbracht.

Schleuser dem Haftrichter vorgeführt – für 150 Personen verantwortlich

Laut Bundespolizei erhielten die gefassten Personen Strafanzeigen wegen unerlaubter Einreisen. Über ihren Verbleib wird noch entschieden. Der Schleuser wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen ihn wurden Ermittlungen aufgenommen.

„Aktuell können dem mutmaßlichen Schleuser vermutlich drei Schleusungen mit insgesamt 150 unerlaubt eingereisten Personen zugeordnet werden“, schreibt die Bundespolizei über den 53-jährigen Schleuser. (fhz)

