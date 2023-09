14-Jähriger von Mitschüler erschossen: Herkunft der Waffe geklärt – Das ist bislang bekannt

Am Freitag (8. September) ist ein 14-Jähriger in der Nähe einer Schule in Lohr am Main erschossen worden. Täter soll ein gleichaltriger Mitschüler sein. Was ist geschehen? Das ist bisher bekannt.

Lohr am Main - Der Schock in der Kleinstadt im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart dürfte auch wenige Tage nach dem brutalen Tod eines Jugendlichen noch tief sitzen. Zumal die Hintergründe, weshalb der 14-Jährige sterben musste, immer noch unklar sind.

Was man weiß: Am Freitagnachmittag (8. September) gegen 16.30 Uhr hat ein 15-Jähriger die Polizeiinspektion Lohr aufgesucht und den Beamten mitgeteilt, dass ein Freund von ihm einen anderen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums in Lohr erschossen hätte. Daraufhin rückten die Beamten zum vermeintlichen Tatort aus. Dort fanden sie den leblosen 14-Jährigen in einem Gebüsch. Die Polizisten versuchten noch erste Hilfe zu leisten, der hinzugezogene Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Eine Obduktion bestätigte, dass der 14-Jährige durch eine Schusswaffe getötet wurde.

Motiv weiterhin unklar: Tatverdächtiger 14-Jähriger schweigt

Noch am Freitag nahmen die Polizisten einen anderen Jugendlichen vorläufig als mutmaßlichen Täter fest. Es soll sich dabei um einen Mitschüler des Opfers handeln. Gegen den Gleichaltrigen wurde bereits am Samstag (9. September) ein Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts erlassen. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft.

Warum der 14-Jährige auf diese grauenvolle Art sterben musste? Zu den Hintergründen schweigt der Angeklagte bislang. „Zum Motiv können wir daher weiterhin keine Angaben machen“, sagt Pressesprecher Enrico Ball vom Polizeipräsidium Unterfranken. Derzeit laufen die Ermittlungen vor allem im Umfeld des Tatverdächtigen. „Dazu wurde auch die Kripo Nägelsee gegründet“, sagt Ball.

Herkunft der Waffe geklärt - Doch eine zentrale Frage bleibt

Über das Wochenende hätten die Beamten weitere Erkenntnisse gewonnen: „Am Samstag haben wir die Waffe sicher stellen können. Auf dieser befindet sich eine Individualnummer. Heißt es handelt sich um eine legale Waffe, die auch im Waffenregister geführt wird“, erklärt Ball. Bei dem Besitzer der Tatwaffe handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 66-Jährigen Sportschützen aus Lohr, der im gleichen Mehrfamilienhaus wohnt, wie der Tatverdächtige. „Bei der Überprüfung der Wohnung stellte sich jedoch heraus, dass sich der 66-Jährige bereits seit längerem im Krankenhaus befindet.“ Sein schlechter Gesundheitszustand lasse es derzeit nicht zu, ihn zu befragen, so Ball. Die Waffen, die die Polizisten in seiner Wohnung vorfanden, waren aber alle ordnungsgemäß verschlossen. Einbruchsspuren fanden sich keine.

Die große Frage, die die Ermittler laut Ball derzeit bewegt: „Wie ist der 14-Jährige an die Waffe gekommen?“

