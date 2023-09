14-Jähriger von Gleichaltrigem in Lohr getötet: THW baggert bei Suche nach Handy Tümpel aus

Von: Felix Herz

Auf der Suche nach weiteren Hinweisen im Falle des getöteten 14-Jährigen baggerte das Technische Hilfswerk nun einen nahegelegenen Tümpel aus.

Lohr – In der Hoffnung auf entscheidende Hinweise im Mordfall eines 14-jährigen Jungen, hat das Technische Hilfswerk einen Tümpel auf dem Schulgelände in Lohr am Main, Unterfranken, durchforstet. Die Suche galt dem Mobiltelefon des Opfers, das bis zum Mittwochnachmittag, 13. September, jedoch nicht aufgespürt werden konnte. Die Ermittler setzen auf die Daten des Geräts, um Licht ins Dunkel des tragischen Geschehens zu bringen.

„Halbes Leben auf ihren Handys“: Polizeisprecher begründet Suche nach Mobiltelefon des Opfers

„Junge Menschen speichern oft ihr halbes Leben auf ihren Handys“, erklärte ein Polizeisprecher, unterstreicht damit die Bedeutung des gesuchten Geräts. Im Fokus der Ermittlungen steht ein gleichaltriger Junge, der als Freund des Opfers bekannt war. Das Handy des mutmaßlichen Täters befindet sich bereits in den Händen der Polizei und wird derzeit ausgewertet.

Kerzen und Blumen sind vor einem Seiteneingang des Schulzentrums in Lohr am Main abgelegt. Oft kommen Menschen vorbei, die das Opfer gekannt haben und halten inne. © picture alliance/dpa | Pia Bayer

Der deutsche Tatverdächtige soll seinen Freund, einen langjährigen Bewohner Unterfrankens mit italienischer Staatsbürgerschaft, am vergangenen Freitag zwischen 15.00 und 16.00 Uhr in der Nähe einer Schule erschossen haben. Das Motiv für die Tat bleibt bislang ein Rätsel, der Verdächtige hält sich gegenüber den Vorwürfen bedeckt und sitzt derzeit wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Verteidiger wollen erst Ermittlungsakte einsehen – und entscheiden dann über Stellungnahme

Die Verteidigerinnen des Beschuldigten gaben bekannt, dass sie zunächst die Ermittlungsakte einsehen und danach entscheiden werden, ob sie eine Stellungnahme für ihren Mandanten abgeben.

