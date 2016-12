1500 Tonnen Raps blockieren Donau-Fahrrinne

Frachter aufgelaufen

Metten - Weil ein Frachter auf der Donau bei Metten auf eine Kiesbank ausgelaufen ist, ist der Fluss seit Donnertagmorgen gesperrt - in beide Richtungen. Wie lange ist ungewiss.

Auf der Donau in Niederbayern hat sich ein Frachter festgefahren und die Fahrrinne blockiert. Seit Donnerstagmorgen ist deshalb der Fluss für die Schifffahrt in beiden Richtungen gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Ein deutscher Schubverband, der 1500 Tonnen Raps aus Rumänien Richtung Straubing transportiert, war bei Metten (Landkreis Deggendorf) auf eine Kiesbank aufgelaufen. Beim nach Polizeiangaben unerlaubten Versuch, sich selbst zu befreien, wirbelten die Schiffsschrauben eine große Menge Kies auf, der einen Haufen in der Fahrrinne bildete. Deshalb wurde der Fluss zwischen Straubing und Deggendorf gesperrt. Die Sperre kann erst aufgehoben werden, wenn Schwimmbagger die Fahrrinne freigelegt haben und zumindest ein Teil der Ladung umgeladen wurde. Wann die Donau wieder offen ist, war zunächst unklar. „Das kann niemand sagen“, sagte ein Sprecher. Die Wasserschutzpolizei ermittle zudem wegen des verbotenen Befreiungsmanövers gegen zwei Besatzungsmitglieder. Die Havarie setzt den vorläufigen Schlusspunkt in einem Jahr mit einer durchschnittlichen Anzahl an Schiffsunfällen im Freistaat, wie ein Experte der Wasserschutzpolizei sagte. 2015 gab es in Bayern 166 Schiffsunfälle. 2016 waren es bis Juni 68, allerdings komme es erfahrungsgemäß im zweiten Halbjahr zu mehr Unfällen, so dass die Unfallzahl im gesamten Jahr voraussichtlich „wieder in einem ähnlichen Rahmen“ liegen werde, sagte Jürgen Wagner. Der schwerste Schiffsunfall des Jahres hatte sich auf dem Main-Donau-Kanal ereignet. Im September stieß bei Erlangen ein Hotelschiff mit dem Führerhaus gegen zwei Brücken. Der Steuerstand wurde komplett zerstört, zwei 33 und 49 Jahre alte Besatzungsmitglieder starben. Das Führerhaus war nicht rechtzeitig eingefahren worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache ergaben keine Hinweise auf einen technischen Defekt, so dass die Ermittler von menschlichem Versagen ausgehen. Die Donau stellt in Bayern einen Unfallschwerpunkt dar, da sich dort häufig Schiffe festfahren. Ein weiterer neuralgischer Punkt seien die Ein- und Ausfahrten von Schleusen. Dort blieben Schiffe häufig an Geländern hängen oder kollidierten mit dem Schleusentor. Bayern habe mit insgesamt 50 Schleusen an Main, Donau und Main-Donau-Kanal mehr Schleusen als andere Bundesländer.

