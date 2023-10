18-Jähriger verliert Kontrolle: Motorradfahrt endet tödlich

Von: Leyla Yildiz

Ein junger Mann ist nach einem Unfall mit seinem Motorrad gestorben. (Symbolbild) © Fotostand / IMAGO

Ein 18-jähriger Motorradfahrer stirbt nach einem Unfall in Landshut. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum.

Landshut - Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist kurz nach einem Verkehrsunfall in Landshut-Auloh im Krankenhaus verstorben. Der junge Fahrer war am Donnerstagnachmittag (12. Oktober) mit seinem Motorrad ungebremst gegen einen Baum geprallt, so die Polizei.

Ersten Untersuchungen zufolge hatte er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er wurde mit schweren Verletzungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, wo er kurze Zeit später verstorben ist.

Gegen Baum geprallt: Junger Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme wurde die Straße zwischen Auloh und der Abzweigung Schweinbach komplett gesperrt.

