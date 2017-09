19-Jährige prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Eine 19-Jährige ist bei Siegsdorf im Landkreis Traunstein mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden.

Siegsdorf - Das Auto sei am Dienstagnachmittag mit dem Dach voraus gegen den Stamm geschleudert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die junge Frau hatte demnach zuvor aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen verloren - er geriet nach links von der Fahrbahn der Bundesstraße ab. Die junge Frau wurde schwer verletzt und starb trotz des Einsatzes mehrerer Ersthelfer und der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle.

