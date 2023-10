19-jähriger Postbote wirft 400 Briefe in den Mülleimer – und begründet das anschließend bei der Polizei

Von: Felix Herz

Teilen

Ein 19-jähriger Postbote hat rund 400 Briefe in Mülleimern und Altpapiercontainern entsorgt. Immerhin: Am Ende fanden sie den Weg zu ihren Empfängern.

Bayreuth – Ärger für einen Postzusteller in Bayreuth: Der 19-Jährige hat rund 400 Briefe entsorgt, anstatt sie zuzustellen. Bei der Befragung gegenüber der Polizei lieferte der junge Mann gleich zwei Gründe für das Versäumnis.

Junger Postzusteller wirft Briefe in den Müll: Polizei befragt ihn

Es geht um 400 Briefe und Wurfsendungen, die der 19-jährige Postbote in Bayreuth nicht zugestellt, sondern in Mülleimer und Altpapiercontainern entsorgt hatte. Das berichtet der BR. Ein Zeuge hatte gesehen, wie der junge Mann Briefe in einen Abfalleimer im Bayreuther Stadtteil Laineck warf. Er informierte anschließend die Polizei.

Ein junger Postbote hat in Bayreuth rund 400 Briefe in diverse Mülleimer geworfen, anstatt sie zuzustellen. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer / IMAGO

Über das Verteilerzentrum der Post konnten die Beamten den schuldigen Postboten schließlich ausfindig machen. Bei der anschließenden Befragung des 19-Jährigen gab dieser an, mit der Zustellung der Post überfordert gewesen zu sein und nannte auch gesundheitliche Probleme als Grund für das Wegwerfen der Briefe.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Briefe werden noch zugestellt – mit ordentlicher Verspätung

Immerhin: Der 19-Jährige nannte den Beamten die Orte, wo er die Briefe entsorgt hatte. Dort wurden sie von Post-Mitarbeitern auch gefunden und konnten so schließlich – mit einiger Verspätung – an ihre rechtmäßigen Empfänger zugestellt werden. (fhz)

Egal ob Aktivurlaub oder Entspannung: 12 Orte im Bayerischen Wald, die einen Besuch wert sind Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.