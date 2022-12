21 Grad! Wärmstes Silvester seit 1881 – Kälteeinbruch samt Schnee folgt im neuen Jahr

Von: Tanja Kipke

Milde Temperaturen beherrschen aktuell das Wetter. Laut Experte könnte es bald wieder einen Kälteeinbruch samt Schnee geben. Die Prognosen zeigen unterschiedliche Trends.

München – Bis zu 21 Grad sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) an Silvester in Bayern möglich. Allerdings nur im Alpenvorland und auch nur mit „Föhnunterstützung“. Temperaturen um die 17 Grad sind vielerorts wohl sicher drin. Zum Neujahr bleibt es dann erstmal mild, mit Temperaturen zwischen zehn und 18 Grad. Laut Meteorologe Dominik Jung von wetter.net dürfte es das „wärmste Silvester seit 1881“ werden. Das Jahr 2022 wird wohl das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen.

21 Grad an Silvester in Bayern: DWD sagt Sturmböen in Nordbayern voraus

Während im Süden Bayerns am Freitag (30. Dezember) und Samstag (31. Dezember) die Sonne scheint und frühlingshafte Temperaturen um die 18 Grad erwartet werden, soll es im Norden stürmisch werden. Für Freitagabend sagt der DWD in den Hochlagen der Rhön Sturmböen bis 80 Kilometer pro Stunde voraus.

Feuerwerk über München: 2022 soll das Wetter an Silvester frühlingshaft werden. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

„Ab dem Abend in Franken, später auch in Schwaben einzelne Böen bis 60 km/h.“ Auch an Silvester bleibt der frische Wind im Frankenland, beim Böllern ist demnach Vorsicht geboten. Wo es erlaubt ist und wo nicht, erfahren Sie hier.

Wetter in Bayern: Bleibt es mild oder kommt im Neujahr die Kälte zurück?

Im neuen Jahr geht es mit den milden Temperaturen erstmal weiter. Um die zehn Grad sind im Freistaat drin, da scheinen sich die Wettermodelle einig zu sein. Ob der Winter samt Schnee nochmal zurückkommt? Die aktuellen Trends zeigen komplett unterschiedliche Bilder. Laut Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel soll es den ganzen Januar über mild weitergehen.

„Ein klasssiches La Niña-Muster“, wodurch immer wieder Warmluft nach Deutschland strömt. Schenks Prognose enttäuscht Winterfans noch weiter. Auch im Februar und März geht es angeblich mild weiter, falls nochmal ein Wintereinbruch samt Schnee kommt, dann laut ihm erst gegen Ende Februar oder März.

Wetter-Experte Dominik Jung sieht das anders. Laut ihm könnte es bereits am nächsten Samstag (7. Januar) wieder schneien. Das amerikanische Wettermodell zeige dann für 1500 Meter Temperaturen um die minus zehn Grad. „Ein krasser Temperaturunterschied zu Silvester.“ Dadruch gebe es immer wieder Schneesignale. In Bayern könnte es demnach in den Alpen und in Mittel- und Oberfranken schneien. Ob es mild bleibt oder doch nochmal schneit, bleibt wohl abzuwarten. (tkip)

