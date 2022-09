„Wir fuhren los, 15 Sekunden später war sie tot“: 21-Jährige stirbt bei „Spritztour“ auf Ikea-Parkplatz

Von: Tanja Kipke

Teilen

Bei einer „Spritztour“ auf dem Ikea-Parkplatz in Augsburg ist eine 21-Jährige ums Leben gekommen. © Vifogra / Schmelzer

Sie und ihr Freund stiegen für eine „Spritztour“ in einen hochmotorisierten Mercedes-SUV ein. Der Fahrer verlor bei Tempo 200 die Kontrolle, die 21-Jährige stirbt.

Augsburg – Der tödliche Unfall ereignete sich bereits am Freitag (26. August) auf dem Ikea-Parkplatz in Augsburg. Laut Polizei ist ein „SUV-Geländewagen“ im Stadtteil Oberhausen aus noch ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und durch einen massiven Holzzaun gebrochen. Anschließend krachte er in einen Einkaufswagenständer auf dem Möbelhaus-Parkplatz. „Die 21-jährige Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle, drei weitere Insassen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.“

Nun legten Freunde und Angehörige Blumen und Kerzen an der Unfallstelle ab. Der Freund der Toten schilderte der Augsburger Allgemeinen die Momente vor dem Unfall und wie es zur verheerenden „Spritztour“ in dem getunten Mercedes kommen konnte.

Tödlicher Unfall auf Ikea-Parkplatz: Freund schildert Momente vor Tod seiner Freundin

Das Auto sei laut ihm ein Mercedes Brabus mit 800 PS gewesen. Ein 53 Jahre alter Mann saß am Steuer. Die 21-Jährige und ihre Freunde hatten den Mann bereits vor rund einem Monat kennengelernt, er hatte ihnen von seiner kleinen Werkstatt erzählt. Dort stünde ein besonderes Auto eines seiner Kunden. Genau mit diesem Mercedes Brabus tauchte er dann irgendwann an der Tankstelle in der Nähe des Ikeas auf, die die Freunde seit Corona-Zeiten immer wieder als Treffpunkt nutzen.

„Er fragte uns, ob wir mit ihm eine kleine Runde drehen wollen“, sagt der Freund der Verstorbenen gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Er, seine Freundin und ein weiterer junger Mann stiegen ein. Sie dachten, er würde mit ihnen auf die Autobahn fahren, stattdessen beschleunigte der 53-Jährige schon kurz nach der Tankstelle „auf über 200“. Der SUV sei dann von der Straße abgekommen und durch den Holzzaun auf den Ikea-Parkplatz geschossen. Insgesamt sei der Wagen dreimal abgehoben. Die 21-Jährige saß auf dem Beifahrersitz, weil ihr in Autos hinten schnell schlecht wird. „Wir fuhren los, 15 Sekunden später war sie tot.“

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Die Polizei ermittele laut der Zeitung nun wegen fahrlässiger Tötung gegen den 53-Jährigen. Die Beamten bestätigten lediglich, dass es sich bei dem Auto um einen hochmotorisierten Mercedes-SUV handelte. Ob der Fahrer alkoholisiert war oder Drogen genommen hatte, dazu konnte die Polizei noch keine Auskunft geben. (tkip)