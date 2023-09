22-Jährige aus Bayreuth vermisst: Polizei bittet um Hilfe – Hintergrund bereitet Sorge

Von: Felix Herz

Die Polizei wandte sich am Donnerstag mit einer Vermisstenmeldung an die Öffentlichkeit. Gesucht wird die 22-jährige Michelle Karpa aus Bayreuth. © Polizei

Die Polizei wendet sich mit einer Vermisstenmeldung an die Bevölkerung. Es geht um eine 22-jährige Frau aus Bayreuth, die seit letzter Woche verschwunden ist.

Bayreuth – Mit einer Pressemitteilung wandte sich das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstag, 28. September, an die Öffentlichkeit. Es geht um die 22-jährige Michelle Karpa aus Bayreuth, die bereits seit einer Woche verschwunden ist. Nun bitten die Beamten die Bevölkerung um Hilfe.

Junge Frau aus Bayreuth vermisst: Hintergrund bereitet Sorge

Laut polizeilicher Pressemitteilung wurde die 22-jährige Vermisste zuletzt am Donnerstag, 21. September, gegen 16.30 Uhr, im Bereich des Nordrings gesehen. Ermittlungen der Polizei Bayreuth-Stadt hätten anschließend ergeben, dass sie sich inzwischen in Kempten (Allgäu) aufhalten dürfte. Zudem gibt die Polizei an, dass die junge Frau unter dem Einfluss von Medikamenten stehen dürfte.

Im Rahmen der Vermisstenmeldung veröffentlichte die Polizei auch eine Personenbeschreibung der gesuchten Frau:

Name und Alte r: Michelle Karpa, 22 Jahre alt.

r: Michelle Karpa, 22 Jahre alt. Aussehen : Etwa 168 Zentimeter groß, kräftige Statur, dunkelbraune lange Haare.

: Etwa 168 Zentimeter groß, kräftige Statur, dunkelbraune lange Haare. Kleidung: Schwarze Jogginghose, rosa Jacke und schwarze Schuhe.

Wer hat die junge Frau gesehen? Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Im Rahmen der Vermisstenmeldung richtet sich die Polizei an die Bevölkerung: „Wer hat Michelle Karpa gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?“ Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer (09 21) 5 06 21 30 entgegen. (fhz)

