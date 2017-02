22-Jähriger nach Verpuffung gestorben

Cham - Ein 22-Jähriger konnte sich noch ins Freie retten, nachdem es in einem Mehrfamilienhaus zu einer Verpuffung kam. Er erlag jedoch seinen Verletzungen.

Nach einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in Cham ist ein 22-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben. Am Donnerstagmittag, 9. Februar, war es im Keller des Gebäudes nach einem Brand zu der Verpuffung gekommen.

Der 22-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt in dem Keller aufhielt, konnte sich noch ins Freie retten, Rettungskräfte brachten ihn in eine Spezialklinik. Dort erlag er in der Nacht zu Freitag seinen schweren Brandverletzungen, wie die Polizei mitteilte.

