Erst 23 Jahre alt: Kristan von Waldenfels ist der jüngste Abgeordnete im bayerischen Kabinett

Von: Lisa Metzger

Kristan Freiherr von Waldenfels (CSU) ist der jüngste, jemals dagewesene Landtagabgeordnete in Bayern. Was er in seinem neuen Job bewegen will und wie er den Wahlabend erlebt hat, erzählt er im Interview.

Hof - Lange habe es gedauert, bis die Zahlen aus dem Stimmkreis Hof eintrudelten, aber als sie dann da waren, sei der Jubel groß gewesen, schildert der Mann am Telefon, der dazu auch allen Grund hat. Mit 49,6 Prozent der Wählerstimmen konnte der CSU-Kandidat Kristan Freiherr von Waldenfels nicht nur einen Sieg einfahren und sich damit den Einzug in den Landtag sichern, sondern auch einen Rekord: Mit seinen 23 Jahren ist von Waldenfels nämlich der jüngste Landtagsabgeordnete in Bayern überhaupt. Und das, nachdem er 2020 bereits mit 19 Jahren der jüngste Bürgermeister Deutschlands wurde. Wie der 23-Jährige den Wahlabend erlebt hat und was er von seinem neuen Job erwartet.

Herr von Waldenfels, Gratulation zum Ergebnis dieser Wahl. Mit 49,6 Prozent der Wählerstimmen Ihres Stimmkreises gehen Sie mit großem Abstand als Sieger hervor. Hat Sie das Ergebnis überrascht?

„Ja, ich war überrascht und ich bin unheimlich dankbar an alle, die mich im Wahlkampf unterstützt haben. Bei uns hat es sehr lange gedauert, bis die Ergebnisse da waren. Die Freude war dann natürlich groß.“

Wo haben Sie diesen besonderen Wahlabend verbracht?

„Wir waren in Hof im ‚Treffpunkt‘, einer Gaststätte, und haben dort auf der Leinwand die Ergebnisse verfolgt. Das war natürlich spannend. Meine Familie war da, mein Bruder. Und auch Freunde waren mit dabei.“

Seit 2020 sind Sie bereits der Bürgermeister von Lichtenberg. Jetzt geht es für Sie in den Landtag. Was wird sich für Sie persönlich nun verändern und was erwarten Sie von dieser neuen Aufgabe?

„Im Verhältnis zum Wahlkampf geht es jetzt in sehr geregelten Bahnen. Erstmal ein Büro aufbauen und auch eine Kommunikationsform. Das ist mir sehr wichtig. Damit ich direkt mit den Menschen kommunizieren kann und das, was den Menschen am Herzen liegt, bei mir ankommt und ich auch so im Landtag vertreten kann. Dazu ist es wichtig, Verbindungen zu knüpfen. Da hilft es natürlich, ein Abgeordneter mit starkem Ergebnis zu sein. Dann muss man sehen, welche Positionen man in den Ausschüssen besetzen kann und welche Möglichkeiten man dabei hat, mehr Einfluss zu nehmen.

CSU-Kandidat überzeugt trotz Alter – sein Erfolgsrezept: „Dinge direkt ansprechen“

Sie sind gerade mal 23 Jahre alt. Der jüngste Abgeordnete, den es im bayerischen Landtag bislang gegeben hat und das obwohl man es als junger Mensch in der Politik oftmals schwer hat. Wie erklären Sie sich Ihren Erfolg?

„Ich glaube, das Entscheidende war, dass ich die Dinge sehr direkt anspreche. So wie ich es eben schon als Bürgermeister tue. Anzusprechen, was unsere Aufgaben sind, was wir schon erfolgreich machen und welche Sachen wir anders angehen müssen. Wie etwa das Thema Migration. In meiner praktischen Arbeit als Bürgermeister habe ich schon früh kommuniziert, dass unsere Kapazitäten begrenzt sind. Wir müssen wissen, wo die Grenzen unserer Möglichkeiten sind. Ich habe einfach echtes Interesse an dem gezeigt, was die Menschen bewegt.“

Erst 23 Jahre und schon Landtag: Kristan Freiherr von Waldenfels aus dem Landkreis Hof zieht nach einer erfolgreichen Wahl für die CSU in den Bayerischen Landtag ein. © dpa/Nicolas Armer

Stichwort Migration. Neben dem Wahlsieg der CSU hat besonders eine Partei von dieser Landtagswahl profitiert. Eine Partei, die das Thema Migration ebenfalls angehen will: die AfD. In manchen Stimmkreisen haben die Rechten über 20 Prozent geholt. Wie wollen Sie es schaffen, Wähler mit diesem Thema zu überzeugen – weg von der AfD, hin zur CSU?

„Es ist ein deutliches Zeichen. In erster Linie aber ein Zeichen an die Bundesregierung. In Prozent hat die Bundesregierung verloren und die AfD gewonnen. Aber es ist auch ein Zeichen an uns alle: Dass wir bei den Menschen sein müssen. Und dass wir das ansprechen, was die Menschen im Innersten auch bewegt – auch wenn es komplexe Auseinandersetzungen zur Folge hat, müssen wir das tun. Nur dann werden wir es schaffen, politischen Radikalismus aufzuhalten.“

Kristan von Waldenfels: Das Thema Migration muss anders angegangen werden

Aber wie sieht ihre Strategie bei dem Thema denn aus? Wie wollen Sie die Wähler von Ihrer Position überzeugen?

„Zunächst bin ich sehr froh, dass wir eine stabile Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen können. Aber es ist klar, dass wir die Aufgabe haben Klartext darüber zu reden, dass wir beim Thema Migration ein Problem haben. Und dann konkrete Maßnahmen ergreifen – zum Beispiel: Wir haben bei uns in der Kommune im Landkreis Hof am meisten Flüchtlinge pro Kopf aufgenommen. Ich weiß, was es heißt, Menschen nicht nur in Containern zu verwahren, sondern sie so zu integrieren, dass sie Teil der Gesellschaft werden. Dahin müssen wir kommen. Solange die Menschen das Gefühl haben, dass viele hier herkommen und das nicht tun, werden wir diese Wählerbewegungen erleben.“

Können Sie etwas konkreter werden?

„Konkret geht es darum, das Aufnahmeverfahren an der europäischen Grenze zu regeln, Schlepperstrukturen das Handwerk zu legen und Sachleistungen statt Finanzleistungen zu geben. Integration muss man leisten können. Dazu müssen wir im Kindergarten anfangen: Flüchtlinge sollen früh Deutsch lernen, beim Übergang zu einer höheren Schule einen Sprachtest absolvieren. Damit wir ein Monitoring haben, wer kann Deutsch und wer nicht. Zudem soll A13 das Grundgehalt für Grundschul- und Mittelschullehrer werden. Damit mehr Menschen diesen Beruf ergreifen wollen. Wir müssen denen, die wir aufnehmen, eine faire Chance geben.“

Umgang mit der AfD im Landtag: die Balance halten

Im Landtag werden Sie auch mit Kollegen der AfD zusammensitzen. Wie wollen Sie mit dieser radikalen Partei umgehen?

„Was uns als CSU von extremen Parteien unterscheidet ist, dass wir das richtige Maß sehen. Zum einen für Weltoffenheit und Verbindung stehen, aber auch die Balance halten. Wir verschließen uns nicht gänzlich, aber wir können nicht die ganze Welt aufnehmen. Diese Ambivalenz kommt gerade häufig zu kurz.“

Herr von Waldenfels, danke für das Gespräch.

