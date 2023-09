24-Jähriger verliert Kontrolle über Auto und stirbt – Gaffer filmt den Unfall

Von: Lisa Metzger

Am Mittwoch (13. September) ist es in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) auf der Bundesstraße 299 zu einem tödlichen Unfall.

Vilsbiburg – Ein 24-Jähriger aus dem Raum Landshut ist gegen 18:44 Uhr von Achldorf in Richtung Geisenhausen gefahren, als er auf Höhe des Gewerbegebiets in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er geriet ins Schleudern und kam auf die Gegenspur, wo er mit der Fahrerseite in die Frontseite eines entgegenkommenden Skoda Octavia prallte. Hinter dem Skoda Oktavia fuhr eine 23-Jährige aus dem Raum Bodenkirchen – diese konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit dem Skoda Oktavia zusammen.

Mehrere Personen am Unfall beteiligt, einer wurde tödlich verletzt

Bei dem Unfall wurde der 24-jährige Unfallverursacher im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Für ihn kam aber jede Hilfe zu spät. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Insassen des Skoda Oktavia, ein 59-Jähriger und seine 60 Jahre alte Ehefrau, wurden teils schwer verletzt. Der 59-jährige Fahrer war so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, die 60-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die 23-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen und konnte nach kurzer Behandlung durch die Rettungskräfte entlassen werden.

Dreist: Ein Gaffer filmt den Unfall, während ein 24-Jähriger stirbt

Ein Rettungshubschrauber landet auf einer Straße, um einen Verletzten in eine Klinik zu fliegen. © fib/DG

Die Feuerwehren aus Vilsbiburg, Geisenhausen und Gaindorf kümmerten sich vor Ort um die Absperrung und Verkehrslenkung. Dabei ist den Einsatzkräften eine 35-jährige Person aufgefallen, die mit dem Rad zur Unfallstelle gefahren war und dort auf einer Anhöhe mit einem Smartphone den Unfall dokumentierte. Das Handy wurde sichergestellt. Gegen den Gaffer hat die Polizei nun ein Strafverfahren wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs eingeleitet.

Zeugenaufruf: Wer hat den Unfall beobachtet?

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen. Die Polizeiinspektion Vilsbiburg bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter der Nummer zu melden: 08741/9627-0.