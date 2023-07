28-Jähriger geht mit abgebrochener Flasche auf Polizisten los – Drei Beamte an Hauptbahnhof verletzt

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann hatte am Nürnberger Hauptbahnhof Passanten angepöbelt, er hielt eine abgebrochene Flasche in der Hand. Drei Polizisten wurden verletzt.

Nürnberg - Am Dienstagabend (18. Juli) kam es vor dem Nürnberger Hauptbahnhof zu einem Angriff auf Polizeibeamte, bei dem drei Polizisten Schnittverletzungen erlitten. Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Mit Flasche: Mann greift an Nürnberger Hauptbahnhof mehrere Polizisten an

Gegen 18.25 Uhr hatte ein Zeuge den Notruf gewählt und gemeldet, dass ein Mann Passanten in der Nähe der Straßenbahninsel anpöbeln soll und auch eine abgebrochene Glasflasche in der Hand halte. Das teilte die Polizei am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.

Schnell traf eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte am Tatort ein und sprach den Mann (28) an. „Weil dieser daraufhin unvermittelt auf die Beamten zuging, forderten sie den Mann auf, stehenzubleiben und die Flasche abzulegen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Doch der Mann lief weiter und stach mehrfach mit der abgebrochenen Glasflasche in Richtung der Polizisten. Erst nachdem weitere Streifenbesatzungen eintrafen, konnte der Angreifer überwältigt und gefesselt werden.

Drei Polizisten bei Angriff an Nürnberger Hauptbahnhof verletzt - 23-Jähriger dienstunfähig

Bei dem Angriff beziehungsweise der Überwältigung des Mannes erlitten drei Polizeibeamte Schnittverletzungen. Ein 23-jähriger Polizist ist vorerst nicht dienstfähig.

„Während der Festnahme durch die Polizei kamen mehrere Unbeteiligte zur Einsatzörtlichkeit und wirkten verbal auf die Beamten ein. Weil die Personen einem Platzverweis zunächst nicht nachkamen, wurden weitere Streifen – auch der Bundespolizei – hinzugezogen, die die Platzverweise schließlich durchsetzten. Ein Mann musste in diesem Zusammenhang in Gewahrsam genommen werden“, so die Polizei in der Pressemitteilung weiter.

Mann rief „Allahu akbar“: Angriff auf Polizeibeamte am Nürnberger Hauptbahnhof

Die Nürnberger Mordkommission hat die Ermittlungen gegen den 28-jährigen Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft übernommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte einen Haftantrag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, der Mann wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Während der Tat äußerte der Angreifer mehrfach „Allahu akbar“. Um zu prüfen, ob die Tat eventuell in einen islamistischen Zusammenhang zu bringen ist, leitete die Polizei entsprechende Umfeldermittlungen zu dem 28-Jährigen ein. „Der Verdacht hat sich nach ersten Erkenntnissen bis dato noch nicht bestätigt“, stellten die Beamten klar.

Die Ermittler rufen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, dazu auf, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden. (kam)

