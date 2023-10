28-Jähriger stößt Mann von Steinerner Brücke – er überlebt schwer verletzt

Von: Lisa Metzger

Auf der Steinernen Brücke in Regensburg hat am Freitag (13. Oktober) ein Mann einen anderen von der Brücke gestoßen. © IMAGO/Manfred Segerer/Gottfried Czepluch/Canva Collage

Am Freitag (13. Oktober) ist ein 20-Jähriger von der Steinernen Brücke gestoßen worden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Tatverdächtigen wegen versuchten Mordes.

Regensburg - Wie die Polizei mitteilt, hat am Freitag (13. Oktober) ein 28-jähriger Deutscher einen acht Jahre jüngeren Mann von der Steinernen Brücke in Regensburg gestoßen. Der 20-jährige sei dabei schwer verletzt worden. Passanten, die die Tat beobachteten, konnten den 28-Jährigen an der Flucht hindern und ihn festhalten bis die Polizei eintraf.

Sturz von Steinerner Brücke: Hintergründe der Tat bislang unklar

Das Opfer, ein Syrer, hatte sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Statt in die Donau fiel der junge Mann auf den gepflasterten Bereich eines Brückenpfeilers. „Über die Hintergründe der Tat können wir zu dem Zeitpunkt noch keine Auskünfte treffen“, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber der Deutschen Presseagentur. Die Ermittlungen liefen derzeit noch. Mit neuen Erkenntnissen dürfte frühstens am Montag (16. Oktober) zu rechnen sein.

