30 Gäste eingeladen, 200 sind erschienen: Pyrotechnik gezündet – Polizei löst Feier auf

Von: Katarina Amtmann

Die Polizei beendete in Nürnberg eine Party mit 200 Gästen. Für einen 18-Jährigen musste der Rettungsdienst gerufen werden, er war stark betrunken (Symbolbild). © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Der jugendliche Gastgeber konnte sich nicht erklären, wieso so viele Menschen zu der Feier erschienen sind. Ein Gast war so betrunken, dass der Rettungsdienst kommen musste.

Nürnberg - Zur Feier eines Jugendlichen in Nürnberg sind statt der eingeladenen 30 Gäste rund 200 Leute erschienen. Beamte beendeten die Party am Samstagabend, 30. September, nach Beschwerden wegen Ruhestörung aus der Nachbarschaft. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Junge lädt 30 Leute ein - Polizei beendet Party in Nürnberg mit rund 200 Gästen

Demnach hatten mehrere Anwohner die Polizei benachrichtigt, weil sich eine größere Menschenmenge auf der Straße befand. Dabei soll auch Pyrotechnik gezündet worden sein. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass rund 200 Menschen feierten. Der Gastgeber gab an, er habe lediglich 30 Menschen eingeladen und könne sich nicht erklären, warum so viele gekommen seien.

Polizei beendet ausufernde Feier in Nürnberg - 18-Jähriger stark betrunken

Die Polizei löste die Feier schließlich auf. Für einen stark betrunkenen 18-Jährigen musste der Rettungsdienst gerufen werden. (kam/dpa)

