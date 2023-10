33-Jähriger in Lebensgefahr: Von Straße abgekommen und gegen Baum geprallt – Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Von: Lisa Metzger

Am Samstag (28. Oktober) ist ein 33-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Autobahn abgekommen. In einem angrenzenden Waldstück prallte er gegen einen Baum. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.

Wonsees – Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt, ist der 33-Jährige aus bislang unbekannter Ursache am Samstag, 28. Oktober, auf der Autobahn 70 im Landkreis Kulmbach, Höhe Wonsees von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann verlor laut Angaben der Polizei in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Schwerer Unfall auf der A70: Auto durchbricht Schutzplanke und wird in Wald geschleudert

Bei dem Unfall durchbrach der 33-Jährige mit seinem Auto eine Schutzplanke und stieß im Anschluss daran gegen einen Baum in einem angrenzenden Waldstück. Die Verkehrspolizei Bayreuth übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Die Fahrbahn in Richtung Bayreuth war am Samstag mehrere Stunden gesperrt worden.

Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Dort wird er aktuell behandelt. Sein Zustand sei kritisch. Laut ersten Informationen der Polizei besteht Lebensgefahr.

